Eurovision 2021 : la délégation islandaise privée de demi-finale en direct, l'un des membres testé positif au Covid-19

Toujours en lice, la délégation islandaise est néanmoins privée de demi-finale en direct ce jeudi 20 mai. L'un de ses membres a été testé positif au coronavirus.

Une annonce faite ce mercredi par le chanteur du groupe sur Twitter : «un membre de Gagnamagnið a été testé positif ce matin. Malheureusement, cela signifie probablement que nous ne participerons pas à la répétition aujourd'hui ou au spectacle en direct demain et un enregistrement de notre deuxième répétition sera utilisé à la place.»

A member of Gagnamagnið got a positive test result this morning. Unfortunately this probably means that we will not take part in the rehearsal today or live show tomorrow and a recording from our second rehearsal will be used in stead. pic.twitter.com/93yravOHSY

— Daði Freyr (@dadimakesmusic) May 19, 2021