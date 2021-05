Mariés au premier regard : ensemble au «bilan», Emeline et Frédéric sont finalement «séparés»

La nouvelle a de quoi de surprendre les téléspectateurs. Alors que le bilan de la saison 5 de Mariés au premier regard diffusé ce lundi 17 mai les disait encore ensemble, Emeline a annoncé ce mardi 18 mai être séparée de Frédéric.

Dans les images dévoilées par M6, les deux époux évoquaient pourtant le projet d’emménager ensemble… Mais c’était sans compter sur un changement de sentiments du côté d’Emeline, comme elle l’explique dans un message posté sur Instagram.

« Je suis le genre de personne qui a besoin de quelque chose de palpitant et d’une réelle alchimie avec mon partenaire : j’ai besoin de vibrer et ressentir les petits papillons au fond de moi et me sentir aimée et aimer en retour. J’ai besoin que l’on soit sur la même longueur d’ondes, que l’on avance sur le même chemin. Seulement voilà, j’ai fait un blocage car je ne ressentais pas tout ça alors, après une première rupture, j’ai décidé de donner une seconde chance à notre mariage beau et sincère car oui, nous étions beaux. Du temps a passé et mes sentiments se dissipaient et malgré les essais, ils n’ont pas ressurgi », a-t-elle confié.

La rupture étaint inévitable selon la jeune femme. « C'est le cœur lourd que je vous annonce qu’une page se tourne et j’espère de tout cœur qu’elle sera d’autant plus belle pour Fred, car je lui souhaite d’être heureux avec quelqu’un qui saura le rendre heureux », a-t-elle souhaité à celui qui n’aura été son mari que quelques mois.