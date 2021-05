Top Chef - Quart de finale : ce qui attend les candidats ce soir

Le quinzième épisode de la nouvelle saison de Top Chef est diffusé ce soir et la tension est à son maximum. Alors que les quarts de finale ont commencé il y a quinze jours, les quatre candidats toujours dans la course s'affronteront ce mercredi pour une place en demi-finale.

Après Pierre et Matthias il y a quinze jours, Sarah et Mohamed ont chacun décroché la semaine dernière leur premier pass, remettant les compteurs à zéro. Chaque candidat a désormais un «ticket d'or». Mais pour accéder à la demi-finale, ils doivent en obtenir deux. Deux pass sont encore en jeu ce soir. Les deux candidats qui n'auront pas décroché le graal s'affronteront autour d'une dernière épreuve coup de feu, scellant ainsi leur destin. Qui de Sarah de la brigade de Paul Pairet, Matthias coaché par Philippe Etchebest, Mohamed épaulé par Hélène Darroze et Pierre de la brigade de Michel Sarran décrochera sa place en demi-finale ?

Trois places sont à prendre et ils vont devoir faire preuve de créativité, de résistance au stress en sublimant l’algue et le petit pois. Deux épreuves lancées par les chefs Lionel Giraud et Stéphanie Le Quellec, elle même passée par les cuisines de Top Chef.

L’algue au centre de l’assiette

Pour cette première épreuve, le chef deux étoiles Lionel Giraud met au défi les candidats de cuisiner l’algue comme produit principal. Un produit singulier que le chef, adepte de la cuisine locavore et responsable, privilégie pour ses nombreux apports - fibres, oligoéléments, sels minéraux - et son intérêt pour la santé. Une épreuve difficile qui mettra la créativité et les nerfs des candidats à l’épreuve. Pour les soutenir dans cette dernière ligne droite, les candidats ont pu retrouver leurs proches avant l’épreuve. Des moments forts en émotion pour Pierre et Sarah.

Les petits pois de Stéphanie Le quellec

Cheffe reconnue par ses pairs et le guide Michelin (2 étoiles), Stéphanie Le Quellec est de retour dans les cuisines du concours qui l’a révélée au grand public en 2011 lors de la seconde saison mythique du programme où elle s'est imposée. Cette fois, du côté des jurés, elle challenge les candidats sur un produit qu'elle affectionne. Ils devront sublimer le petits pois avec une assiette végétale, sans oublier ce qui lui semble le plus important dans la cuisine «se faire plaisir».

A l'issue de cette deuxième épreuve, les deux derniers candidats restants auront trente minutes et une bouchée pour tenter de rafler leur place en demi-finale et jouer le tout pour le tout. Lequel d’entre eux brillera sur les deux premières épreuves ? Qui devra affronter l'épreuve coup de feu ? Quel candidat restera sur la touche ? La quinzième semaine de Top Chef s'annonce forte en émotion.