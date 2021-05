The Voice : les précieux conseils de Lilian Renaud, vainqueur de la saison 4, à Marghe Davico

Lauréat de l’édition 2015 de «The Voice», Lilian Renaud – qui sortira son 4e album le 28 mai prochain – a tenu à livrer de précieux conseils à la gagnante de la saison 10 du télé-crochet de TF1, Marghe Davico.

Lilian Renaud souhaite ainsi partager son expérience avec celle qui s’est imposée face à Jim Bauer, dans un final à couper le souffle. Lui qui a fait un burn-out peu de temps après avoir remporté la saison 4 de The Voice, a quitté sa maison de disques dès son deuxième album pour reprendre la main sur son travail en s’occupant lui-même de l’écriture, de la composition, de l’enregistrement, et en s’auto-produisant.

«Je lui conseillerais de suivre son instinct, qu'elle fasse absolument ce qu'elle a envie de faire en évitant d'écouter les discours auxquels elle va avoir droit dans ce milieu, où on va lui dire qu'il faut faire des concessions, qu'elle doit avoir confiance», explique Lilian Renaud à Télé Loisirs.

«Faire ce qu'on a envie, il n'y a que ça de vrai et il n'y a que ça que les gens retiennent. Et puis, qu'elle fasse attention car c'est un métier avec diverses sources de revenus : on ne comprend pas toujours d'où vient l'argent entre les droits, les royalties et on se rend compte que les gens autour de vous se servent ici et là et au bout, il ne te reste plus rien ! Il faut donc faire bien attention, se renseigner, prendre éventuellement un avocat afin de rentabiliser et de voir un petit peu la couleur, le fruit de votre travail», poursuit le musicien.

«Je me suis fait arnaquer et pas qu'à mes débuts. Ça a duré longtemps. C'est pourquoi il faut être vigilant. Souvent vous entendez des artistes dire : 'J'ai de la chance, j'ai signé dans un gros label, j'ai plein de gens qui m'entourent'. Justement, il faut bien faire attention à qui vous entoure», affirme-t-il en conclusion.