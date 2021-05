Top Chef : Michel Sarran très ému, quel candidat échoue aux portes de la demi-finale ?

Après trois semaines de quarts de finale, les candidats de Top chef ont été sous pression mercredi soir, avec à la clef trois places en demi-finale.

Alors que tous les candidats ont débuté cette quinzième semaine de concours à égalité, avec un pass chacun, Sarah et Matthias ont décroché leur deuxième pass sur les épreuves lancées par Lionel Giraud et Stéphanie Le Quellec, elle-même passée par les cuisines de Top Chef.

Sarah a brillé d'emblée en travaillant l’algue, Matthias a raflé le second ticket pour la demi-finale en sublimant le petit pois, laissant Pierre et Mohamed en difficulté. Fébriles, les deux derniers candidats ont dû s’affronter sur une épreuve coup de feu. Ils ont eu trente minutes et une bouchée autour de la carotte pour rafler la dernière place et tenter le tout pour le tout.

Mohamed et Pierre au coude à coude

Mal parti, totalement abasourdi, épuisé par des semaines de concours, de pression et de deuxième place, Mohamed a eu du mal en rentrer dans cette preuve de la dernière chance, de la mort subite, face à Pierre comme toujours ultra motivé. Jusqu’à l’étincelle et le coup de « l’azote liquide » comme il l’a lui-même qualifié afin de réaliser un granité de carotte. Une idée saluée par Pierre, qui a tenté de contre-attaquer avec une autre botte secrète : le combava.

Mais à l’issue de ce dernier duel sous tension Pierre s’est finalement incliné face à Mohamed et quitte le concours aux portes de la demi-finale. Compétition dont il avait déjà été éliminé à la surprise générale lors des premières semaines de Top Chef, avant d’être repêché par les chefs.

L’émotion du chef Michel Sarran

Une défaite qui, hier soir, a particulièrement touché Michel Sarran. Le chef très ému a eu du mal à retenir ses larmes. Toujours aussi attentif aux autres, Michel Sarran a pris soin de ne pas blesser les anciens candidats qu’il a accompagné au fil des saisons de Top chef, mais visiblement Pierre a marqué le chef. «On a appris à se connaître et ça a matché» a expliqué ce dernier. «Je ne veux pas que les anciens candidats prennent ombrage de ça, mais je crois que c’est la première saison où il y a eu autant d’osmose avec un candidat» a poursuivi le chef très touché. Et de conclure : «Je suis heureux d’avoir croisé son chemin». Un moment fort partagé par Pierre et les internautes, eux aussi émus par les mots de Michel Sarran.

Par contre le discours Michel pour Pierre ça me brise le cœur bordel il l’aimait vraiment #TopChef pic.twitter.com/PEJmCbkhuu — ·.✧:・゚ (@sahbatique) May 19, 2021

Mais chef Sarran c'est qu'il m'a fait verser ma larme lui #TopChef pic.twitter.com/TuyiqeyicY — YannickYa (@YannickYa2) May 19, 2021

La semaine prochaine un nouveau défi attendra Sarah de la brigade de Paul Pairet, Matthias coaché par Philippe Etchebest et Mohamed épaulé par Hélène Darroze avec à la clef un ticket pour la finale.