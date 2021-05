1 Jeune 1 Solution : Cyril Hanouna reçoit ce vendredi la ministre du travail Elisabeth Borne

Ce vendredi 21 mai prochain, à partir de 19h10 - en lieu et place de Touche pas à mon poste - C8 proposera en direct un programme spécial intitulé « 1 jeune 1 solution » dans lequel Cyril Hanouna recevra la ministre de l’emploi, du travail et de l’insertion Elisabeth Borne.

Dans cette émission événement, l’animateur donnera la parole à la jeunesse, touchée de plein fouet par les crises économique et sanitaire. «Solitude, chômage… Ils seront nombreux à venir raconter leur histoire. Et nous ferons bien plus que les écouter car pour chaque jeune, nous tâcherons de trouver une solution», annonce la chaîne.

Etudes perturbées, petits boulots suspendus... Les mois



écoulés ont été difficiles pour les jeunes.





Que faire pour eux ? Quelles solutions à court et à long terme ?#1Jeune1Solution présenté par @cyrilhanouna et en présence de @Elisabeth_Borne, vendredi 21 mai dès 19h10 sur C8 pic.twitter.com/iLoqOTABKK — C8 (@C8TV) May 18, 2021

Elisabeth Borne, ministre du Travail, se fera «le relai du gouvernement pour entendre, écouter et répondre à cette jeunesse française ». Elle sera accompagnée de Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises.