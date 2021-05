20 ans de la Star Academy : que sont devenus les candidats marquants ?

La «Star Academy » fête ses 20 ans en 2021. L'émission a fait naître de grandes artistes de la chanson telles que Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé et bien d’autres. Elle a aussi montré de grandes histoires comme celle de Grégory Lemarchal, qui a marqué le cœur des français à jamais. Que sont devenus les participants les plus marquants ?

Jenifer

La gagnante de la saison 1 a publié huit albums et fait partie du jury de The Voice et de The Voice Kids. Elle a récemment entamé une carrière d’actrice, au cinéma (Les Francis, Faut pas lui dire), mais aussi à la télévision. Elle a tenu le rôle principal de la fiction française Traqués, diffusée en 2018 sur TF1. Elle a aussi joué dans la série Le temps est assassin, adaptée du roman de Michel Bussi et diffusée sur TF1 à la fin de l'été 2019. En 2020, elle a sorti Ligati, sa toute première collection de déco. Côté vie privée, elle a eu un enfant avec Maxime Nucci dont elle s’est séparée en 2008. En juillet 2013, elle est devenue la compagne de l'acteur Thierry Neuvic, rencontré sur le tournage du film Les Francis. Le 13 août 2014, elle a donné naissance à un garçon, Joseph. Thierry Neuvic et Jenifer se sont séparés en janvier 2016. Depuis avril 2016, Jenifer partage la vie du restaurateur et entrepreneur corse, Ambroise Fieschi, qu'elle a épousé à l’été en Corse.

Jean-Pascal Lacoste

Candidat de la saison 1 au côté de Jenifer, Jean-Pascal a sorti un single qui a marqué les esprits : L'Agitateur. Il a ensuite mis un terme à sa carrière musicale pour se consacrer à la restauration, en ouvrant un restaurant à Saint-Jean-de-Luz. Il est revenu sous les projecteurs en intégrant le casting de Section de recherches en 2014, série dont il a été écarté par la production après sept saisons. Les téléspectateurs ont pu aussi l'apercevoir dans Fort Boyard en 2015, et dans Un dîner presque parfait sur W9 en 2016. En 2018, il a été la tête d'affiche de Vous avez un colis, sur 6ter, il a également participé à l'émission de W9, Perdus au milieu de nulle part. Depuis 2020, il a officié en tant que chroniqueur dans TPMP. Côté cœur, en 2007 il a épousé une Américaine prénommée Jennifer, avec qui il a eu deux enfants : Kylie en 2008 et Maverick en 2012. ll a divorcé en 2016. Depuis il vit en famille recomposée avec Delphine Tellier, petite sœur de Sylvie Tellier.

Olivia Ruiz

Opposée à Jenifer en finale de la saison 1, Olivia Ruiz a sorti en 2005 son deuxième album, La femme chocolat, pour lequel elle sera nommée aux Victoires de la musique 2006 dans la catégorie Album de l'année, mais ne remportera des prix que l'année suivante, en tant qu'Artiste féminine et Spectacle de l'année. Trois autres abums suivront dont le dernier en date, A nos corps aimants, sorti en 2016. Elle a fait ses premiers pas de comédienne sur le petit écran dans le téléfilm de France 2 Etats d'urgence, en 2019. Elle a publié en 2020 le roman La Commode aux tiroirs de couleur. Côté vie privée, de 2005 à 2011, elle a partagé la vie de Mathias Malzieu du groupe Dionysos. Elle a ensuite été en couple avec Nicolas Preschey, programmateur musical entre autres du festival FNAC. En 2015, elle a accouché d’un fils prénommé Nino.

Mario Barravecchia

Finaliste de la Star Academy 1, Mario a sorti deux albums, mais le succès n’a pas été au rendez-vous. Il est le fondateur et directeur de la publication de Welcome magazine et membre du parti Agir - la droite constructive, avec lequel il s’est présenté aux élections municipales de Beaune (Bourgogne) en 2020. En 2021, il a crée son agence immobilière à Beaune.

Jérémy Chatelain

Il a été candidat de la saison 2. Après la sortie de deux albums, l'un éponyme en 2003 puis Variétés Françaises en 2006, Jérémy Chatelain a intégré en 2013 l'équipe de Laurence Ferrari en tant que chroniqueur ponctuel pour l'émission Le Grand 8 sur la chaîne D8. En 2015, il a été signé en édition chez Ed Banger et Because Music, et a monté le Threesome Studio avec Boston Bun et Pedro Winter. Ensemble, ils ont signé les musiques des pubs Google Play, Kenzo, Sushi Shop, ou encore Jacques Dessange. Côté vie sentimentale, Jérémy Chatelain a rencontré la chanteuse Alizée, le 25 mars 2003. Ils se sont mariés à Las Vegas le 6 novembre 2003. Le 28 avril 2005, Alizée a mis au monde leur fille prénommée Annily. Ils se sont séparés en 2011. Il a retrouvé ensuite l’amour dans les bras de Julie Favre. Ils ont eu un fils ensemble né le 27 mai 2018, prénommé Forest.

Nolwenn Leroy

La gagnante de la saison 2 est devenue l'une des artistes préférées des français. Elle a depuis publié sept albums studio, et deux albums live. Deux de ses singles (Cassé et Nolwenn Ohwo !) se sont hissés à la première place du Top 50. En 2012, son album Bretonne a été certifié double disque de diamant pour des ventes dépassant le million d'exemplaires. En novembre 2018, elle a vendu plus de 3 millions de disques. Marraine de la Fondation Abbé-Pierre et membre des Enfoirés depuis 2006, elle a soutenu par la suite plusieurs autres associations caritatives. Elle est devenue la maman d’un petit Marin en 2017, et sorti un disque de reprises folk en 2018, suivi d'une tournée en 2019.

L'été dernier, j'entrais en studio pour enregistrer des chansons que j'aime, en compagnie d'amis musiciens. Des chansons que j'ai aimé chanter comme si c'étaient les miennes. FOLK est disponible : https://t.co/o7pa37Vxff



J'y ai mis tout mon coeur, j'espère qu'il vous plaira.. pic.twitter.com/qk1S4YIWKR — Nolwenn Leroy (@Nolwennleroyoff) November 2, 2018

Georges-Alain Jones

Participant de la saison 2 du télé-crochet, Georges-Alain s’était démarqué par sa personnalité rebelle. Il était arrivé en demi-finale. Un temps commentateur sportif sur la chaîne du câble MCS Extrême pour les compétitions de surf, il est aujourd'hui à la tête d'une école de saut à l'élastique et de free ride à Pompignac. En 2020, il avait fait de lourdes accusations contre l'émission, provoquant l’ire des producteurs et de certains des anciens candidats. « Maintenant, je peux l’avouer, tout était truqué », avait-il déclaré au Parisien. « J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission ! J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale car je les menaçais de tout balancer », avait-il ajouté.

Houcine Camara

Le finaliste face à Nolwenn Leroy continue toujours de se produire sur scène. En 2018, il était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ! pour présenter sa reprise de Get down on It, de Kool and The Gang. En 2017 il avait été accusé d'avoir insulté et frappé son ancienne compagne et avait fin 2018 écopé de 100 jours-amendes à 6 euros, et d'un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

Emma Daumas

Eliminée en demi-finale face à la future gagnante de la saison 2, Nolwenn Leroy, Emma Daumas a publié en 2016 un roman presque autobiographique sur son expérience traumatisante dans le télé-crochet de TF1. La chanteuse a aussi sorti trois albums. Depuis 2013, année de naissance de sa petite Valentina, Emma Daumas consacre beaucoup de son temps à sa fille et à l'association qu'elle a créée avec une amie en 2018, une association de soutien à la création musicale dans leur ville de résidence à Avignon. En septembre 2019, elle est aussi devenue la maman d'un petit Antonin.

il est pas mal le nouvel album de l'ex candidate de la star ac #emmadaumas + vivante que jamais @EmmaDaumasTeam https://t.co/v03HPjkbOM pic.twitter.com/VZas2NMuRD — Baz'art (@blog_bazart) November 13, 2016

Elodie Frégé

Gagnante de la saison 3, Elodie Frégé a depuis sorti quatre albums. Jurée pendant deux saisons de Nouvelle Star sur C8, elle a ensuite notamment enchaîné les concerts au sein du collectif Nouvelle Vague. Elle fait à présent partie d'un nouveau collectif, Gemme avec entre autre Helena Noguerra et Louane. Côté cœur, après une romance avec l'ancienne star du Bachelor, Gian Marco Tavani, Elodie Frégé vit une belle histoire d’amour avec le comédien Grégory Fitoussi.

Sofia Essaïdi

Après son passage dans Star Academy, Sofia Essaïdi a incarné Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, en 2008 et joué dans l'adaptation d'un classique de Broadway : Chicago. Elle a également interprété Femme d'Aujourd'hui, un succès en 2009. Récemment, on a pu découvrir ses talents de comédienne dans Insoupçonnable (TF1) et dans Kepler(s) sur France 2.

Les amis, Sarah vous attend avec impatience ce soir à 21h05 sur @TF1 pour la suite de #LaPromesse Youpi! pic.twitter.com/htLtKPikNU — Sofia Essaïdi (@Sofia_Essaidi) January 14, 2021

Francesca Antoniotti

Francesca Antoniotti est apparue dans la quatrième saison de Star Academy sur TF1 en 2004, avec notamment Gregory Lemarchal. Elle a ensuite entamé une carrière d'animatrice télé, d’abord en animant des émissions de call-TV : La Nuit est à vous sur NT1, et L'Appel Gagnant sur RTL9, puis dans diverses émissions. Elle est ensuite devenue chroniqueuse sportive. Les téléspectateurs ont notamment pu la voir dans l’émission Touche pas à mon poste ! Elle a participé à l’album hommage à Grégory Lemarchal, dont les bénéfices étaient destinés à l’association de lutte contre la mucoviscidose.

Magali Vaé

Elle est arrivée grande gagnante de la saison 5 du télé-crochet. Magali Vaé, a longtemps souffert des critiques sur son poids. Devenue en 2011 maman d’une petite Elia, elle a déclaré au sujet du gain que cela avait été « un cadeau empoisonné ». « C'est une avance sur les ventes d'album, ce n'est pas un gain de jeu. Et puis c'est imposable, donc déjà il y a la moitié qui part », avait-elle expliqué pour TFX. « Quand on a 18 ans, on ne sait pas gérer une somme pareille et malheureusement on attire énormément de personnes qui ne sont intéressées que par l'argent. C'est mon seul regret : j'aurais aimé que ma fille en profite un petit peu ». Pour subvenir aux besoins de son enfant, elle a crée sa propre entreprise d'événementiel, avec laquelle elle propose ses services de chanteuse pour anniversaire, départ en retraite ou encore mariages. Elle est marraine de l'association « Cœur des Anges », qui offre à des enfants malades des rencontres avec des artistes ou des sportifs. Depuis juin 2014, elle est également marraine de l'association « Tout Alzheimer », ayant elle-même eu des proches touchés par cette maladie.

Magalie Vaé : La production de Star Academy aurait tout fait pour l'éliminer #Médias https://t.co/VtIo7ttnje — StarMag (@StarMagCom) April 11, 2021

Cyril Cinélu

Cyril Cinélu est sorti vainqueur de la Star Academy 6. En 2011, il a participé à la saison 7 de la version britannique de X Factor, mais en a été rapidement éliminé. Il a récemment incarné un des rôles phares de la revue du Paradis Latin menée par Iris Mittenaere.

Quentin Mosimann

Le gagnant de la Star Academy 7 s’est fait un nom dans l’électro. En 2010, il a décidé de se consacrer à sa carrière de DJ et sorti son deuxième album Exhibition. Il a été sacré « Meilleur DJ Performer français de l'année 2015 » par DJ Mag, devant David Guetta et DJ Snake. En 2017, il a occupé la 93ᵉ place sur 100 du classement des DJ les plus populaires par le même magazine. En 2011, il est devenu coach de la version belge de The Voice. Il a participé à 4 saisons de l'émission et a remporté deux éditions.

3 questions pour @mosimannoff ! La semaine dernière il était l’invité du @ledjtalk découvrez ses réponses aux questions de nos animateurs



cc : Alex Wat - @Morgan_Funradio - @AnnesoSupiot pic.twitter.com/loQpik6naQ — Fun Radio France (@funradio_fr) May 7, 2021

Mathieu Johann

Après la sortie de son deuxième album, La Machine à Rêves en 2011, le demi-finaliste de la Star Ac 4 a acheté un bar en Normandie et présidé l'association des commerçants de la ville de Saint-Lô dans la Manche, jusqu’en 2013. « Agent d’auteurs », en 2020, celui qui avait été élu conseiller départemental de la Manche, a continué la politique et a été élu au conseil municipal de Saint-Lo où il est devenu le 5e adjoint chargé de la vie culturelle et de la communication. Côté cœur, en juillet 2019, Mathieu Johann et Clémence Castel (Koh-Lanta) ont annoncé leur rupture après douze ans d'amour et la naissance de leurs deux enfants, Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014). Mathieu Johann est par ailleurs directeur de collections chez Flammarion et HarperCollins.

Lucie Bernardoni

En 2004, Lucie Bernadoni a participé à la saison 4 de l'émission Star Academy. Après quatre mois de compétition, elle s'est inclinée en finale face à Grégory Lemarchal. On lui doit d'ailleurs le titre La Marelle, écrit en hommage au chanteur disparu et chanté avec ses anciens camarades de l'émission. Depuis 2018, Lucie est mariée à Patrice Maktav qui avait quant à lui participé à la toute première saison de la Star Academy. En 2020, elle a révélé souffrir du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie héréditaire qui affecte la production de collagène, qui l'a longtemps tenue éloignée de la scène.

Grégory Lemarchal

Le jeune homme atteint de mucoviscidose avait été sacré vainqueur de la saison 4. Gage de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans le coeur des téléspectateurs, la première chaîne lui a consacré un biopic en septembre dernier qui a réuni 7,34 millions de téléspectateurs. Lors du premier prime time, Grégory avait mis le public à ses pieds avec une reprise déchirante de Tous les cris les SOS, de Daniel Balavoine. L’année suivante, il avait enregistré l'unique album studio publié de son vivant : Je deviens moi. Aujourd'hui, ses parents travaillent activement au sein d'une association qui vient en aide aux familles touchées par la mucoviscidose.

C'est avec beaucoup d'émotion que sort aujourd'hui la nouvelle édition "revue et augmentée" du livre de Laurence Lemarchal #SousTonRegard préfacé par @nikosaliagas



Disponible en librairie : https://t.co/htv3pxmEPI#AGL pic.twitter.com/ZFG5OZa4Tq — A. Grégory Lemarchal (@A_GregLemarchal) May 6, 2021

Carine Haddadou

Carine Haddadou avait été éliminée aux portes de la finale de la saison 1. Elle avait ensuite intégré la comédie musicale Cindy, puis Salut Joe !, mais malgré la sortie de quelques singles, n’a pas vu sa carrière de chanteuse décoller. Elle avait ensuite participé aux Anges de la télé-réalité en 2011. En 2014, elle est devenue la maman de deux petits garçons. Employée du groupe pour la prévention du patrimoine français, elle aurait refusé à plusieurs reprises de participer à The Voice.

Michal Kwiatkowski

Le chanteur a participé à la Star Ac 3. Il avait notamment marqué les esprits avec l'hymne multi-diffusé de la saison, à savoir une reprise de L’orange du marchand. Il nourrit depuis l’émission une profonde amitié avec Elodie Frégé qui, au moment de sa victoire, lui avait promis qu'elle partagerait ses gains avec lui. Il a sorti pas moins de neuf singles et quatre albums et enchaîné les tournées en France et à l’étranger. En 2014, il a notamment proposé des réinterprétations des oeuvres de Chopin. Il a par ailleurs été chroniqueur de l'émission Bons baisers d'Europe présentée par Stéphane Bern en 2019 sur France 2. Depuis novembre 2019, Michal est divorcé de Maxim Assenza qu’il avait épousé en 2017. Il aurait retrouvé l’amour dans les bras de Bixente Simonet, un chanteur, directeur artistique et coach vocal, qui avait participé sur M6 au jury de Together Tous avec moi.

Merci à vous tous pour cette journée d’anniversaire extraordinaire. Merci à mon homme et cet artiste extraordinaire Bixente... Voici l’extrait de notre duo durant mon live d’anniversaire sur Instagram hier soir ;) pic.twitter.com/GAdeZBsKVp — Michal Kwiatkowski (@Michal_Officiel) November 13, 2020

Patrice Maktav

Le candidat de la saison 1 a ensuite notamment joué sur scène Mistinguett, Reine des Années Folles et le Rouge et le Noir. En 2012, les fans du Mistral ont pu le voir dans Plus belle la vie. Il est marié avec une autre candidate de Star Academy, Lucie Bernardoni.

Anne-Laure Sibon

Candidate de la saison 2, la chanteuse s’est relativement fait discrète ensuite. Les téléspectateurs ont cependant pu la voir dans Encore une chance, émission de télé-réalité sur NRJ 12 en 2012. La musique fait aussi toujours partie de sa vie puisqu'elle est devenue coach musical. « Outre la chanson, je suis partie sept ans de la France, en y revenant qu'en décembre dernier. J'ai habité à Singapour, en Turquie, en Espagne, aux Canaries. J'y animais des clubs pour Jet tours durant cinq ans. Je dirigeais une équipe d'animation, avait-elle confié en 2019 au site Actu.fr. C'était super et enrichissant. Je suis également coach d'entreprises pour dynamiser leurs employés avec comme outils : la musique et les instruments ! Je possède également une boîte de production », avait-elle ajouté. Heureuse dans sa vie personnelle, elle a, à l’occasion de la Saint-Valentin 2021, célébré sa belle histoire d'amour avec une certaine Olivia Crochent, prof de tennis.

Aurélie Konaté

Après avoir participé à la saison 2, Aurélie Konaté a été engagée dans la comédie musicale Belle, Belle, Belle. Elle a ensuite mené en parallèle une carrière d'actrice, et enchaîné spectacles, albums, mais aussi joué dans des fictions, notamment dans Camping Paradis, de 2013 à 2016. En 2018, elle a fait partie du casting de la série Demain nous appartient. Elle est aussi la voix française du Dr Claire Browne dans la version française de Good Doctor.

Patxi Garat

Auteur-compositeur reconnu, Patxi a notamment composé le fameux « Jour 1 » de Louane, et « Tout me ramène à toi » de Rock Voisine. En 2018, il a aussi signé De l'amour, une chanson pour l'association Urgence homophobie. Plus de dix ans après son dernier album solo, il sortira le 26 mai 2021 un nouvel album intitulé « En basque », sur lequel figureront notamment des reprises étonnantes de La grenade de Clara Luciani, Caravane de Raphaël, ou encore Tout oublier d’Angèle.

Jérémie Chapron

Jérémy Chapron est allé jusqu'en quarts de finale de la saison 7. Il est ensuite devenu le « coach » ou directeur artistique des Kids United, un groupe composé d’enfants qui vend des milliers d'albums, et dont il a lui-même réalisé les trois premiers. Dix ans après avoir dévoilé son premier album, il a récemment sorti un nouveau titre intitulé 2h17, extrait d’un album qui sortira le 11 juin 2021. Celui qui a vécu en 2008 une courte romance avec Sophie Tapie, est depuis très discret sur sa vie sentimentale.

C’EST L’HEURE





L’album est dispo en précommande, maintenant c’est à vous de jouer





Link in bio pic.twitter.com/RI0N0uSMRm — Jérémy Chapron (@Jrmofficiel) May 8, 2021

Sofiane

Révélé dans la Star Ac 4, Sofiane a par la suite participé à l’émission de télé-réalité Les Anges, où il fait la connaissance de Nabilla dont il a brièvement été le compagnon, et à qui il a écrit le tube Dingue de toi (Nabi Nabilla). Le 28 juillet 2017 il est devenu, avec son ex compagne Niki Zsurikova (Giuseppe Ristorante), papa d’un petit garçon prénommé Néo. Concernant l’après Star Ac, Sofiane a décrit une période difficile. « Je me suis fait escroquer par mon ancien producteur à l'époque. J'ai mis du temps à rencontrer la bonne équipe », a-t-il confié le 22 avril 2021 dans l’émission Ça commence aujourd'hui, concédant ne s’être peut-être pas « posé les bonnes questions ». «Je pense que mon pire ennemi a été moi-même, a-t-il concédé. Je me suis freiné et auto-détruit tout seul ».

Révélé en 2004 par la Star Academy, Sofiane revient sur ses 20 années de télé-réalité.#CCA célèbre les 20 ans de la télé-réalité aux côtés de candidats iconiques, jeudi prochain sur @France2. pic.twitter.com/R1ww5mPkcK — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) April 13, 2021

Karima Charni

Membre de la 4ème saison, Karima est ensuite devenue animatrice sur W9. Durant l’été 2019, elle a remplacé Emilie Mazoyer et animé l’émission Musique, sur Europe 1. Elle est aujourd’hui chroniqueuse sur LCI.