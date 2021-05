Eurovision 2021 : Barbara Pravi est-elle rémunérée pour sa participation au concours ?

Alors que Barbara Pravi représentera la France ce samedi 22 mai lors de la finale de l’Eurovision à Rotterdam, diffusée sur France 2, la chanteuse comme ses prédécesseurs sont-ils rémunérés ?

Entre défraiement et cachet, difficile de répondre précisément à cette question. Toutefois, comme l’avançait en 2018 Télé Loisirs ou encore Télé 2 semaines, selon toute logique les candidats sont naturellement défrayés pour leurs déplacements lors de la promotion et une fois sur place. D’autant que leur séjour avant la cérémonie ne se limite pas à une journée, comme le soulignait en 2014, le groupe Twin Twin au micro de MFM Radio. Interrogé sur leur cachet, le trio avait expliqué : « C'est environ 1.000 euros par personne. Il faut savoir qu'on reste dix jours à Copenhague », relayait à l’époque le site de Jean-Marc Morandini.

En effet, les interventions et passages télévisés d'artistes sont évidemment légalement encadrés. Si l'on se fie à la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, convention qui couvre notamment les artistes de variété, ces derniers sont payés au cachet et les formes et les artistes-interprètes peuvent être engagés par les employeurs pour une seule journée, plusieurs jours, la semaine ou faire l’objet d’une «rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées».

un coup de projecteur à transformer

Outre les rémunérations directes souvent taboues, quid des retombées médiatiques et économiques pour les candidats ? Suivie en 2019 par plus de 182 millions de téléspectateurs, l’Eurovision assure un coup de projecteur aux artistes qui y participent. Jean-Karl Lucas, du tandem Madame Monsieur, qui a représenté la France à l'Eurovision en 2018, expliquait à l'issue de sa performance au Parisien : «c'est une formation accélérée sur trois mois (...) tout ce que l'on a fait ces dernières semaines, ça va nous servir pour la suite, et puis il y a eu la rencontre avec le public, donc on va continuer l'aventure avec les gens qui veulent bien nous suivre». Ils ont en tout cas été suivis par de nombreux artistes. Le duo a sorti en juin 2020 son deuxième album «Tandem», avec un florilège de guests : Oxmo Puccino, Black M, Claudio Capéo, Youssoupha, Soprano, Boulevard des airs ou encore Bilal Hassani.

Une exposition médiatique qui ne garantit toutefois pas forcément des ventes pharaoniques. En 2019, Bilal Hassani, représentant de la France cette année-là, n'a vendu que 20 000 exemplaires de «Kingdom», selon le classement des ventes d'albums 2019 du snep, syndicat national des éditions phonographiques, se classant à la 184 e place sur 200. Un premier album, sorti en avril, quelques semaines avant sa participation à l'Eurovision, qui avait toutefois fait l'objet d'une réédition quelques mois plus tard. De son côté Amir, révélé dans The Voice et candidat français à l'Eurovision en 2016 avec son titre «J'ai cherché», affiche de très belles performances. En 2019, son troisième album «Addictions» s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires.

Si Barbara Pravi a déjà roulé sa bosse dans l'univers musical et qu'elle a à son actif plusieurs titres pour elle ou composés pour d'autres (Yannick Noah, Terrenoire), la chanteuse, qui fait partie des favorites selon les bookmakers, envisage de son côté de sortir prochainement un futur album, prévu fin août, début septembre, rapporte l'AFP. Reste à savoir si les ventes de ce dernier bénéficieront de son passage à l'Eurovision.