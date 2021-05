Eurovision 2021 : voici la liste complète des 26 pays finalistes (et leurs chansons en vidéo)

La liste des 26 pays qui se produiront ce samedi 22 mai à Rotterdam pour la finale de l'Eurovision diffusée en direct sur France 2, ainsi que l'ordre de passage des candidats, sont désormais connus.

Un ordre de passage d’importance, car la seconde partie de l’émission est souvent plus favorable, les téléspectateurs se montrant plus prompts à voter vers la fin de l’émission.

Une aubaine pour Barbara Pravi, la représentante de la France - déjà parmi les favorites des bookmakers aux côtés de Destiny pour Malte et de Gjon's Tears pour la Suisse - puisqu'elle sera la 20e candidate à se produire sur scène.

Quelle émotion dans ces premières images de la prestation de @Babpravi !



RDV pour la finale ce samedi 22/05 sur @France2tv#Eurovision pic.twitter.com/28JkeYYfs3 — Eurovision France (@EurovisionF2) May 20, 2021

1- Chypre/ Elena Tsagrinou - El Diablo

2- Albanie / Anxhela Peristeri – Karma

3- Israël/ Eden Alene - Set Me Free

4- Belgique / Hooverphonic - The Wrong Place

5- Russie / Manizha - Russian Woman

6- Malte / Destiny - Je Me Casse

7- Portugal / The Black Mamba - Love Is On My Side

8- Serbie / Hurricane - Loco Loco

9- Royaume-Uni / James Newman - Embers

10- Grèce / Stefania - Last Dance

11- Suisse / Gjon's Tears - Tout l'Univers

12- Islande / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 Years

13- Espagne / Blas Cantó - Voy A Querdarme

14- Moldavie/ Natalia Gordienko - SUGAR

15- Allemagne / Jendrik - I Don't Feel Hate

16- Finlande / Blind Channel - Dark Side

17- Bulgarie/ Victoria - Growing Up is Getting Old

18- Lituanie / The Roop - Discoteque

19- Ukraine / Go_A - Shum

20- France / Barbara Pravi - Voilà

21- Azerbaijan / Efendi - Mata Hari

22- Norvège / TIX - Fallen Angel

23- Pays-Bas / Jeangu Macrooy - Birth of a New Age

24- Italie/ Måneskin - Zitti E Buoni

25- Suède / Tusse - Voices

26- Saint-Marin/ Senhit - Adrenalina

Parmi ces 26 finalistes de l'Eurovision, quel pays va remporter la 65e édition du concours international de la chanson ? Réponse ce samedi 22 mai à partir de 21h sur France 2.