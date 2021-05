TPMP : Menacé de mort, Bernard Montiel porte plainte (VIDEO)

Invité sur le plateau de «Touche pas à mon poste» jeudi sur C8, Bernard Montiel a expliqué être menacé de mort suite à des propos sur l'Algérie prononcés la veille dans l'émission. L'animateur et chroniqueur a décidé de porter plainte.

Tout commence par l'annonce par Didier Deschamps mardi soir de la liste complète des 26 joueurs qui composeront l'équipe de France pour l'Euro... et le retour inattendu de Karim Benzema. Interrogé le lendemain dans «TPMP», Bernard Montiel s'est déclaré très heureux de revoir bientôt le joueur porter le maillot des Bleus et a déclaré «Vive l'Algérie» à plusieurs reprises.

Des propos qui ont suscité un déferlement de messages haineux sur les réseaux sociaux, comme l'a expliqué jeudi soir le chroniqueur. Après ces déclarations, il a en effet fait l'objet d'insultes comme «J'espère que tu finiras décapité comme un certain professeur de français», «Collabo» ou «Tu es la honte de la France». «J'ai été très surpris. Je suis très choqué que l'on ait pu réagir si violemment. Je suis à la fois blessé et déçu que l'on en soit encore là à notre époque. Les gens sont malades !», a-t-il confié face à Cyril Hanouna.

S'il avoue «ne pas avoir peur», Bernard Montiel a néanmoins tenu à réagir et a saisi la justice. «J'ai porté plainte. J'ai appelé le ministère de l'Intérieur. Le groupe PHAROS (Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements) va s'en occuper. Il y a déjà des pistes. Aujourd'hui, on retrouve les gens très facilement. Je ne vais pas laisser passer cela. C'est intolérable», a-t-il conclu.