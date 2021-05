Charlène de Monaco affiche une nouvelle coupe de cheveux toujours plus courte

En déplacement en Afrique du Sud, Charlène de Monaco a publié les 19 et 20 mai sur Instagram des clichés de son engagement auprès des rhinocéros, affichant par ailleurs une nouvelle coupe de cheveux tout aussi osée que la précédente.

Coupe au bol et cheveux rasés à la garçonne, la nouvelle coiffure de la princesse en a surpris plus d’un. Loin des coupes ultra-classiques qu'arborent traditionnellement les membres des familles royales, Charlène de Monaco se détache par son originalité. Sur les clichés, l’épouse du prince Albert de Monaco apparaît rayonnante et affiche son engagement dans la lutte contre le braconnage et la préservation des animaux en voie de disparition.

Fin 2020, la coupe de cheveux au look punk de l’ex-nageuse olympique avait déjà suscité de vives réactions. Crâne à moitié rasé donnant une coupe « half hawk », la princesse avait dû prendre la parole pour réaffirmer sa liberté capillaire.

Dans une interview accordée au magazine « Point de vue » en janvier 2021, la princesse avait détaillé sa volonté de faire ce qu’elle souhaitait. « Cette coupe de cheveux est ma décision », avait-elle alors déclarée.