Friends : sur quelle chaîne sera diffusé l'épisode spécial retrouvailles en France ?

Tous les fans l’attendent avec impatience. L’épisode spécial retrouvailles de la bande de «Friends» sera diffusé en France sur TF1 et Salto.

Diffusé outre-Atlantique dès jeudi 27 mai sur la plate-forme HBO Max, ce rendez-vous très attendu, qui réunira les six comédiens de la série culte, sera présenté en même temps en France. La plate-forme de streaming française se chargera de dévoiler le même jour les retrouvailles à l’écran de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry, dix-sept ans après la fin de la série.

De son côté, TF1 a également annoncé qu’elle diffuserait «prochainement» ce numéro baptisé « The one when they get back together » (Celui où ils se retrouvent), dont le tournage a pris fin mi-avril après avoir été maintes fois reporté en raison de la crise sanitaire.

Les interprètes cultes de Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross y partageront leurs anecdotes dans les décors emblématiques de la série et entourés de guests. Parmi eux : David Beckham, Lady Gaga, Justin Bieber, Reese Witherspoon, Cindy Crawford ou encore le groupe BTS.