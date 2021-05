Jennifer Lopez et Ben Affleck en couple, la rumeur se précise

Ils ne se quittent plus. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont encore été aperçus ensemble, alimentant toujours un peu plus les rumeurs laissant penser que les deux stars seraient à nouveau en couple, près de vingt ans après leur première idylle.

Alors que début mai, l’ancien couple star des années 2000 avait déjà passé des vacances ensemble dans le Montana, région où Ben Affleck possède un chalet, la chanteuse et l’acteur multiplient ces derniers temps les moments passés ensemble. Les deux stars ont été photographiées dans une villa en Floride, après que Ben Affleck a atterri à Miami pour rejoindre JLo.

Une seconde chance ?

Séparée d’Alex Rodriguez depuis le 15 avril dernier, Jennifer Lopez, 51 ans, semble en effet s’être rapprochée de Ben Affleck, 48 ans. Ils pourraient bien vouloir redonner une chance à leur histoire. Après s’être rencontrés sur le tournage de « Gigli », la chanteuse et l’acteur se sont fiancés en 2002 avant de se séparer deux ans plus tard. Une romance sur laquelle ils pourraient ne pas avoir tiré un trait définitif. Selon une source citée la semaine dernière par le magazine People, « ils sont restés en contact tous les jours depuis leur séjour au Montana », et d’expliquer : « C'est une situation délicate car ils vivent si loin l'un de l'autre, mais ils semblent tous les deux déterminés à faire fonctionner les choses ».

Quelques jours auparavant, un autre proche avançait dans US Weekly que « pour le moment, ils suivent le courant et prévoient de se rencontrer le plus souvent possible, mais ils ne sont pas prêts à rendre publique leur relation », confirmant toutefois les sentiments que les deux stars se portent : « Il est très clair qu'ils sont à nouveau tombés amoureux l'un de l'autre de manière très intense, mais ils ne veulent rien gâcher en apposant des étiquettes ou en se mettant trop de pression ».

Lors de leur première relation, la pression des médias sur le couple avait joué un rôle dans leur séparation. Le duo avait même décidé de reporter la date de leur mariage « en raison de l’attention excessive des médias ». Pour vivre heureux, vivons cachés. Une maxime que pourraient bien appliquer cette fois les deux ex-fiancés.