N'oubliez pas les paroles : Geoffrey, actuel maestro, rêve d'une revanche face à Margaux

Geoffrey a intégré, ce lundi 24 mai, le classement des 32 plus grands vainqueurs de «N’oubliez pas les paroles» avec 136.000€ de gains en 20 victoires. Et il rêve déjà de sa revanche face à Margaux.

Sa dernière victoire lui a permis de s’assurer une place pour l’émission des Masters 2021 du jeu de France 2. Une immense fierté pour ce plâtrier ingénieur de 33 ans. «C'est quelque chose de magique, que je ne pensais pas du tout atteindre en revenant dans l'émission. Rejoindre cette grande famille des Maestros, c'est énorme. Être dans ce cercle est un privilège», confie-t-il au site de Télé Loisirs.

Geoffrey se dit «très heureux» d’avoir l’opportunité de retrouver d’autres candidats emblématiques de N’oubliez pas les paroles, «notamment Margaux, mais aussi Baptiste», reconnaît-il. En 2020, Geoffrey avait tenté de détrôner Margaux, la grande championne de l’émission avec ses 59 victoires. Une participation aux Masters 2021 pourrait lui offrir l’occasion de prendre sa revanche sur la candidate dans un face-à-face d’anthologie.

«Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui attendent ce moment-là. Ce qui est drôle, c'est que Margaux et moi on en a parlé il y a peu de temps. On sent que ce duel va se produire», explique-t-il. Geoffrey se demande d’ailleurs si la production ne fera pas «exprès» de les opposer lors des Masters 2021.

«Alors peut-être pas dès le début du tournoi. Mais si on parvient, supposément, elle et moi à se qualifier en huitième ou quarts de finale, le match pourrait avoir lieu», précise-t-il. Un duel que les téléspectateurs de N’oubliez pas les paroles suivront, sans aucun doute, avec beaucoup d’intérêt.