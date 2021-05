Baisers forcés et remarques sexistes : Iris Mittenaere dégoûtée par l'attitude de certains hommes sur les plateaux télé

Iris Mittenaere révèle avoir fait face à des remarques sexistes sur les plateaux TV en général, ainsi qu'à des comportements déplacés de la part des candidats de Ninja Warrior, qu’elle co-présente avec Denis Brogniart et Christophe Beaugrand.

« Sur Ninja Warrior, on a des moments où il y a des candidats qui veulent des bisous, qui arrivent trempés et qui nous embrassent dans le cou. Oui c'est difficile. C'est difficile, quand on a un rôle secondaire, on est là pour les candidats donc ils pensent qu'on est là pour eux, qu'on leur appartient et qu'ils font ce qu'ils veulent... On est un peu un objet », a-t-elle balancé au micro de Femmes de télé, un podcast de Télé-Loisirs.

Iris Mittenaere a aussi donné quelques exemples de remarques qu’elle doit endurer quand elle arrive sur les tournages, où on se permet de lui dicter parfois les tenues qu'elle doit porter. « Dans la vie de tous les jours, je suis libre heureusement, en télé, c’est pas toujours le cas », a-t-elle confié. « Déjà parce qu’on est une femme, tout simplement. On a facilement envie de nous voir en jupe, en talon et en décolleté. J’ai déjà eu plusieurs fois l’expérience sur quelques plateaux où l’on me dit 'Tu mettrais pas une petite jupe la prochaine fois ? !', ça existe toujours. Et je pense encore plus quand on est Miss, après c’est dommage. Je pense qu’on demande pas forcément aux hommes de s’habiller d’une certaine façon ! », s'est-elle exclamé.