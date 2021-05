Charlize Theron va produire un film sur l'inégalité des sexes dans le milieu du surf

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Charlize Theron sera à la production d’un film réalisé par Niki Caro (Mulan) sur l’inégalité des sexes dans le monde du surf.

Ce long métrage – qui n’a pas encore de titre officiel – est inspiré d’un article du journaliste Daniel Duane publié en 2019 sur le site du New York Times sur «la lutte pour l'égalité des sexes dans l'un des sports les plus dangereux de la planète». Prévu pour être diffusé sur Netflix, il suivra l’histoire de quatre femmes, Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms, et Keala Kennelly, dans leur combat pour faire reconnaître leurs droits à participer aux grandes compétitions de surf, et obtenir un salaire équivalent à celui des hommes.

Charlize Theron sera à la production via sa société Denver and Delilah, qui est derrière la série Mindhunter et la comédie Murder Mystery. Aucune information n’a été révélée concernant son éventuelle présence au casting de ce film de Niki Caro, avec laquelle elle avait déjà travaillé dans L’Affaire Josey Aimes. Charlize Theron sera présente au générique de Fast & Furious 9, dont la sortie en salles est prévue pour le 14 juillet prochain. Et bientôt à l’affiche du film Atomic Blonde 2.