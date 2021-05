Le Meilleur Pâtissier : Victoire revient sur son coup de foudre pour Gabriella

Victoire et Gabriella, deux candidates du Meilleur Pâtissier, vivent en couple depuis leur « coup de foudre » lors de leur rencontre sur le tournage de l’émission en 2019.

Après l'élimination de son binôme avec Rémi, à l’issue de la demi-finale du Meilleur Pâtissier les professionnels, diffusée ce mardi 25 mai, Victoire a donné une interview à Télé-Loisirs. L'occasion pour la sympathique candidate de revenir sur la compétition, mais aussi sur sa belle histoire d’amour avec Gabriella, candidate que les fidèles du Meilleur Pâtissier connaissent bien aussi puisqu’elle a été finaliste du concours en 2017.

« J'ai rencontré Gabriella sur le tournage du Meilleur pâtissier. Elle est venue pour une 'battle', diffusée en deuxième partie de soirée. Je l'ai rencontrée à la cantine et ça a été le coup de foudre. Le tournage de la demi-finale s'est déroulé le 26 novembre 2019, on s'est vues le 27 et depuis, on ne s'est jamais séparées », raconte Victoire. Très éprises l’une de l’autre, les deux jeunes femmes partagent depuis régulièrement sur les réseaux sociaux leur bonheur d’être ensemble.

Etre enfin honnête avec soi

Un bonheur qu'elles savourent d'autant plus que la vie n'a pas toujours été douce avec elles, comme l’a expliqué Gabriella le 17 mai à l’occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. «Petite, j'ai avancé dans un monde où personne n'était comme moi, c'était même 'sale' d'être attirée par les filles et finalement je n'ai jamais réellement compris ce qu'il se passait en moi. (...) Enfin bref, la vie continue et je me retrouve célibataire, j'avance sans vraiment savoir où ma vie sentimentale me mènera. Je savais que je ne voulais plus jamais rencontrer d'hommes et que je voulais être honnête avec moi même », avait-elle expliqué.

Puis sa route a croisé celle de Victoire… « Ça a été assez simple, je ne pouvais pas faire semblant, tout le monde autour de nous a remarqué le coup de coeur. (...) La rencontre avec Victoire m'a permis de cicatriser un passé loin d'être facile, merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien », avait-elle ajouté.

Leur omose est si parfaite que les deux pâtissières ne manquent aucune occasion de la célébrer, en témoigne leurs messages échangés lors de la dernière Saint-Valentin.