Seth Rogen ne supporte plus les artistes qui se plaignent de la «cancel culture»

Invité de l’émission britannique «Good Morning Britain», Seth Rogen a confié en avoir assez des artistes qui se plaignent de la «cancel culture» en brandissant l’argument de la censure au lieu d’assumer leurs erreurs passées.

Seth Rogen a reconnu lui-même que certaines de ses blagues dans ses anciens films n’ont pas bien vieilli avec le temps, et les changements qui se sont opérés depuis au sein de la société. En a-t-il honte pour autant ? Pour le comédien, il est important d’assumer ce qui a été fait, ou dit, par le passé à partir du moment où l’intention n’a jamais été de cibler un groupe de personnes volontairement.

Seth Rogen says he doesn’t understand why some comedians complain about "cancel culture":





“Saying terrible things is bad. So if you said something terrible, then that’s something you should confront … I dont think that’s cancel culture.” pic.twitter.com/qZGETFkAFv

— The Recount (@therecount) May 25, 2021