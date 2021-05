Top Chef 2021 : les difficiles épreuves qui attendent les candidats en demi-finale

Les demi-finales de Top Chef commencent ce mercredi 26 mai. Les trois candidats restants vont tenter de décrocher leur place pour la finale, en mettant en difficulté leurs adversaires.

Pour ce faire, chaque candidat imaginera sa propre épreuve et l’imposera à ses concurrents. S’il gagne sur son épreuve, le candidat ne remporte aucun point, en revanche ses adversaires peuvent chacun décrocher un point s’ils réussissent à le battre.

Alors que les demi-finales se dérouleront sur deux semaines, Mohamed ouvrira le bal ce soir en imposant un plat extrêmement technique : le macaroni farci en deux étages, deux sauces et deux heures. Un plat difficile demandant une grande maîtrise, qui sera jugé par Christophe Bacquié, chef triplement étoilé, et Michel Sarran, dont le dernier candidat a été éliminé la semaine dernière. Sarah, dont la technique n'est pas l'une de ses plus grandes qualités, lui emboîtera le pas et ne ménagera pas non plus ses rivaux.

Un dessert à l’oursin et à l'os à moelle

Sarah a en effet mis la barre très haute, comme le laisse entrevoir le teaser dévoilé par M6. A partir de quatre éléments - l'oursin, l’os à moelle, le pollen et deux agrumes que sont le citron et la clémentine - la jeune femme impose la réalisation non pas d'un plat salé mais d’un dessert. Une annonce qui est loin de rassurer ses deux adversaires, bien au contraire.

“J’ai envie de me barrer en courant”



Matthias et Mohamed découvrent les produits surprenants imposés par Sarah



Des défis qui visiblement ont donné du fil à retordre aux candidats ,comme le laisse entrevoir la bande-annonce de cette seizième semaine de concours. « C’est dur » lâche Matthias, «Attention ça crame ici », prévient Sarah en courant. «Ma patience a des limites. Là ce ne va pas le faire», s'emporte Paul Pairet face à Sarah. «Reste calme», lance de son côté Hélène Darroze à Mohamed.

Reste à savoir qui des trois candidats brillera sur ces deux premières épreuves. Mohamed et Sarah sortiront-ils vainqueurs de leur propre défi ? Qui gagnera les premiers points ? Verdict ce soir.