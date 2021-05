BTS casse Youtube et Spotify et bat son propre record

Le groupe de K-Pop BTS a cette semaine explosé son propre record du meilleur démarrage sur Youtube et Spotify, avec son nouveau single «Butter».

En 24 heures, ce deuxième single en anglais après Dynamite (qui avaitdéjà rassemblé près de 101 millions de vues en une journée sur YouTube) a été visionné 108,2 millions de fois sur Youtube et écouté 11 millions de fois sur Spotify. Ce mardi, quatre jours après sa sortie, «Butter» a renouvelé le record en dépassant les 200 millions de vues sur YouTube, environ 11 heures plus rapidement que «Dynamite».

Sacré tout récemment Meilleur duo/groupe, Meilleur artiste social, Meilleures ventes, et Chanson la plus vendue pour leur single Dynamite, le groupe coréen n’en finit décidément donc plus de cartonner à travers le monde.

Il était déjà devenu en 2018, le premier groupe de K-pop à se placer en tête du prestigieux classement Billboard des 200 meilleures ventes d’albums aux Etats-Unis et en 2019, et le premier groupe à placer trois albums en tête du classement Billboard en moins d’un an depuis... les Beatles.