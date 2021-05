Ciné+ : un mois de juin pied au plancher

Ciné+ met les gaz, en juin, avec une sélection de films à dévorer pied au plancher.

Les amateurs de courses automobiles seront en effet à la fête devant l'excellent «Rush» (2012) de Ron Howard, avec Chris Hemsworth, Daniel Brühl et Olivia Wilde. Le film revient sur la rivalité homérique entre l'Autrichien Niki Lauda et le Britannique James Hunt, pour le titre du Champion du Monde de F1, en 1976.

Sensations fortes sur le bitume en vue aussi avec «Le Mans ’66». Sorti en 2019, le long-métrage de James Mangold embarque Matt Damon et Christian Bale dans une course folle, et fait revivre le duel entre les Italiens de Ferrari et les Américains de chez Ford lors des 24 Heures du Mans 1966.

Ivresse de la vitesse et tôles froissées en pagaille du côté de «La course à la mort» (2008), avec Jason Statham, Tyrese Gibson et Joan Allen. Le long-métrage survitaminé de Paul W.S. Anderson plonge dans une Amérique futuriste, où des prisonniers sont contraints de participer à de violentes courses auto dans des arènes fermées.

C’est également à toute berzingue que file «Le convoi» de Frederic Schoendoerffer (2013), une plongée dans l’univers de la drogue et des go fast.

Et il n'y a pas que les compteurs qui s'affoleront à la vision du thriller désormais culte «Drive», de Nicolas Winding Refn (2011), dans lequel un taciturne (et sexy) Ryan Gosling incarne un personnage au charme magnétique, cascadeur le jour et chauffeur pour les truands la nuit...

Les âmes romantiques se passionneront aussi pour les amours incandescentes entre Matthias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos dans «Le fidèle» (2016) de Michaël R. Roskam, qui mêle aux élans du cœur la course auto et le grand banditisme.

d'autres rendez-vous à ne pas manquer en juin sur Ciné+

Sortis récemment, les films «Midway» de Roland Emerich, «Underwater» de William Eubank, «C’est quoi cette mamie» de Gabriel Julien-Laferrière, «Scandale» de Jay Roach et «Le Lion» de Ludovic Colbeau-Justin sont annoncés au programme des mercredis de Ciné+ Premier.

Pour les cinéphiles gourmands qui ne seraient toujours pas rassasiés, Ciné+ poursuit jusqu'à fin juin son opération «A table» , avec au menu une trentaine de savoureux films. Une partie de cette délicieuse sélection sera proposée sur Ciné+ Emotion, qui diffusera notamment «Madame» d’Amanda Sthers, «Vatel» de Roland Joffé ou encore «Au petit Marguery» de Laurent Bénégui.

Enfin, les fans d’animation japonaise auront aussi droit à de jolies pépites à se mettre sous la dent avec «Le mystère des pingouins» de Hiroyasu Ishida, «Les enfants du Temps» du génial Makoto Shintai, ou encore «Lettre à Momo» de Hiroyuki Okiura.

Tous ces programmes sont à retrouver sur les chaînes thématiques Ciné+, sur Ciné+ à la demande, et sur MyCanal.