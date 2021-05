Friends : quelle somme astronomique ont touché les acteurs pour l'épisode spécial ?

Disponible dès ce jeudi sur HBO Max outre-Atlantique et sur Salto en France, l’épisode spécial retrouvailles des acteurs de Friends a rapporté gros à ses têtes d’affiche.

Selon le Wall Street Journal, le casting composé de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer avait d'abord refusé une première offre à un million de dollars par tête. C'est finalement contre 2,5, voire 3 millions de dollars, qu'ils ont accepté de se retrouver devant les caméras, selon The Hollywood Reporter.

Une somme rondelette qui n’a plus rien à voir avec le cachet des premiers épisodes. Les acteurs touchaient alors 22 000 dollars, une somme bien inférieure aussi à ce qu’ils percevaient à la fin de la série. En 2004, lors de la dernière saison, chaque épisode leur rapportait en effet un million de dollars chacun, faisant alors d’eux les comédiens les mieux payés du petit écran.

Ces trois millions de dollars par tête pour filmer leurs retrouvailles ne sont en fait qu’une goutte d’eau comparés à ce que la série continue encore aujourd’hui à rapporter à la Warner, laquelle encaisse chaque année un milliard de dollars grâce aux rediffusions et produits dérivés. Avec une fortune cumulée à 836 millions de dollars, rapporte Les Echos (300 millions de dollars pour Jennifer Aniston, 150 millions pour Courteney Cox , ou encore 119 millions pour Matthew Perry pour ne citer que les trois fortunes personnelles les plus élevées de la bande), les stars de Friends continuent de toucher plus que la majorité des acteurs de série, avec 20 millions de dollars par an en simples royalties.

