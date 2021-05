« Friends the reunion » : les réactions émues des fans

Ils l’attendaient et n'ont pas été déçus. Sur les réseaux sociaux, les fans saluent l’épisode spécial «Friends the Reunion».

Alors que les retrouvailles de la bande de Friends sont diffusées en France depuis ce jeudi 27 mai sur la plate-forme Salto, les fans se sont rués sur cet événement qui réunit les six comédiens, 17 ans après l’arrêt de la série. Un retour visiblement réussi.

Emotion, Nostalgie, rires et pleurs : les louanges pleuvent

Sur les réseaux sociaux, les fans semblent se délecter unanimement de retrouver les interprètes cultes de Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross. «Merci pour ce bel hommage», «Que c'est bon de les retrouver et passer du rire aux larmes toutes les cinq secondes !», «Ces retrouvailles, émouvantes, drôles, riches en anecdotes, sont réussies» peut-on lire entre autres commentaires sur Twitter. Un sujet qui a fait l'objet de plus de 13 000 tweets ces dernières heures.

Nombreux sont les internautes a avoir en effet été émus par ces retrouvailles télévisuelles avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry. Et visiblement, les fans sont passés par toute une palette d'émotions : joie, rire, pleur, nostalgie, tristesse.

Seule réserve, certains téléspectateurs n'ont finalement pas été conquis par la participation jugée trop fugace de nombreux guests, à l'instar de David Beckham, Lady Gaga, Justin Bieber, Reese Witherspoon ou encore le groupe BTS. Pas de quoi gâcher le moment et les nombreuses anecdotes partagées par les comédiens de ce sitcom, qui a bercé l'adolescence de millions de jeunes.

En attendant une prochaine réunion - qui sait, tous les cinq ans comme le suggère un internaute «juste pour la bonne humeur» ? - nul doute que cet épisode devrait affoler les chiffres d'audience.