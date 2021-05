Game of Thrones : l'écriture du spin-off «10.000 Ships» officiellement lancée

C’est officiel. La chaîne américaine HBO vient d’officialiser la mise en développement d’un nouveau prequel de «Game of Thrones», un projet baptisé «10.000 Ships», dont l’écriture est déjà en cours.

Adaptation des Aventures de Dunk & Egg, une série de romans courts signée de la plume de George R.R. Martin, 10.000 Ships sera pilotée par Amanda Segel – co-productrice de Helstrom et Person of Interest – et suivra le voyage de la princesse Nymeria et de son peuple au moment de leur migration vers le pays de Dorne, environ 1.000 ans avant les événements de Game of Thrones, précise le site américain Deadline.

Cette guerrière de sang royale vivant dans la cité de Ny Sar, à Essos, a été contrainte de fuir sa terre natale après une succession de guerres sanglantes menées contre trois familles valyriennes unies contre son peuple Rhoynar, des descendants des Premiers Hommes. Après la destruction de la cité de Sarhoy lors de la Seconde Guerre des Epices, et le massacre de dizaines de milliers de soldats rhoynars, Nymeria décida de réunir les survivants – principalement des femmes et des enfants – afin de partir en exil à bord de 10.000 navires. Ce ne sera qu’au terme d’un périlleux voyage qu’ils parviendront à atteindre le pays de Dorne où elle épousera Mors Martell.

Le nom de Nymeria n’est pas étranger aux fans de Game of Thrones, puisque c’est le nom donné par Arya Stark à sa louve. C’est également le nom d’une des trois Aspic des Sables qui apparaissent dans la série, Nymeria Sand, une des nombreuses filles d’Oberyn Martel. A noter que deux autres projets de spin-offs – Sea Snake et Flea Bottom – sont à l’étude du côté de HBO.