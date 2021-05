Nabilla dans Fort Boyard : des épreuves insurmontables et trois points de suture

Nabilla a participé au tournage de Fort Boyard ce lundi. Bilan : trois points de suture pour… un ongle retourné.

« On rentre enfin. Trois points de suture pour mon ongle retourné. Mais des souvenirs et du dépassement de soi... Très fière pour l'association. Fort Boyard », a écrit la star de télé-réalité ce mercredi 26 mai sur Snapchat. « En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que mon doigt s'est rouvert. J'ai saigné dans le lit et tout ça. On a décidé d'aller à l'hôpital et j'ai fait un petit point. Je me suis arraché l'ongle. Il s'est fissuré et arraché, j'en ai perdu plein », a-t-elle ensuite continué de détailler sur le réseau social.

Un incident qui a impressionné son mari Thomas Vergara, lui aussi de l’aventure Fort Boyard. Nabilla « saignait beaucoup » mais désormais « va beaucoup mieux », a-t-il rassuré leurs followers. Quant à l’aventure en elle-même, « Fort Boyard, c'était intense et incroyable. On était lessivés, K.O, on a fini super tard. Aujourd'hui on s'est reposé un petit peu. On est super content d'être rentrés, on va retrouver Mimi », a-t-il ajouté heureux d’avoir fait le plein de souvenirs mais aussi de retrouver leur fils Milann.

Un tournage dantesque

Outre l’accident d’ongle, l’équipe de Nabilla a affronté d’autres événements « insurmontables », comme elle les a qualifiés sur Instagram. Une tempête a en effet déferlé sur le Fort rendant le tournage plus mouvementé que prévu, en témoigne les images diffusées par la productrice Alexia Laroche-Joubert.

#fortboyard nouvelle saison. Quand la tempête s’en mêle pic.twitter.com/usJXVPCeH0 — Alexia Laroche Joub (@ALJ) May 25, 2021

Si on ignore pour l’heure à quelles épreuves les producteurs l’ont confrontées, en story, Nabilla Benattia avait partagé une photo sur laquelle elle apparaissait assise, en larmes semble-t-il, ses mains tenant sa tête. « Aujourd'hui, j'ai dû surmonter l'insurmontable. Une journée... Je n'ai même pas les mots », pouvait-on lire en légende.

L’influenceuse n’avait pourtant pas caché sa joie de participer pour la première fois au jeu de France 2, se montrant impatiente de rencontrer le Père Fouras qu'elle a rebaptisé (volontairement ou non) « Père Fouettard ». L’excitation était même à son comble dans le TGV Paris-La Rochelle où la brune s’est amusée à utiliser le téléphone de bord pour passer un message aux passagers : « Allô ! Non mais allô ! T'es un voyageur et tu n'as pas de titre de transport, c'est comme si je te dis que t'es un train et tu n'as pas de roues ! Non mais allô quoi ! ». Ne reste plus qu’à découvrir ses prestations sur le Fort. La diffusion est prévue cet été.