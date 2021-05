Top chef : quels candidats se rapprochent de la finale ?

Les demi-finales de Top Chef ont débuté hier soir avec des épreuves difficiles et de nombreux rebondissements, lançant la course aux points pour tenter de gagner une place en finale.

A l’issue de cette première soirée de demi-finale, les scores sont plus que jamais serrés. Pour mémoire, au fil de ces deux semaines de demi-finales, chaque candidat imagine sa propre épreuve et l’impose à ses adversaires afin de les mettre en difficulté. S’il gagne sur son épreuve, le candidat ne remporte aucun point. En revanche, ses adversaires peuvent chacun décrocher un précieux point s’ils réussissent à le battre.

Des candidats ex-aequo

Course contre la montre, manque d'idée, casserole brûlée... personne n'a été épargné hier soir. Ces épreuves stratégiques ont mis en difficulté tous les candidats. Alors que Mohamed a challengé ses concurrents avec un défi périlleux et technique – les macaronis farcis – il a en partie échoué sur sa propre épreuve, permettant à Sarah de décrocher son premier point. Une épreuve technique qui n’était pourtant pas à l'avantage de la jeune femme et a créé des tensions avec son chef Paul Pairet qui a poussé un grand coup de gueule, inattendu de sa part.

Sur la seconde épreuve, Sarah s’est à son tour fait prendre à son propre jeu. Alors que la jeune cheffe a lancé un défi osé à ses adversaires en leur demandant de cuisiner un dessert à partir de quatre éléments inattendus - l'oursin, l’os à moelle, le pollen et deux agrumes le citron et la clémentine - elle s’est fait coiffer au poteau par Mohamed et Matthias, qui ont chacun décroché un point sur son épreuve.

Au final, les trois candidats ont chacun raflé un point lors de cette seizième semaine de concours et tous les scénarios restent encore possibles. La semaine prochaine s’annonce sous haute tension. D'autant que Matthias imposera à son tour son épreuve : travailler un produit qu’il aura lui-même sélectionné de A à Z.