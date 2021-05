Top chef : Sarah énerve Paul Pairet, le coup de colère du chef interpelle les internautes

«Ma patience a des limites ». Contre toute attente, Paul Pairet a perdu son calme hier soir face à Sarah lors de la seizième semaine du concours Top Chef. Les internautes n’en reviennent pas mais le soutiennent.

Alors que les demi-finales ont débuté hier, Sarah peu inspirée par le défi de Mohamed a mal démarré cette épreuve et s’est d’abord plainte dans un langage fleuri. « Ça me fait ch*** » lance la jeune femme. Tandis que son chef tente de la remotiver lui expliquant qu'« Il n’y a pas de thèmes qui ne soient pas intéressants», Sarah très naturelle continue sur sa lancée : « Ça ne m’aide pas. Chef, vous ne m’aidez pas du tout ». Une attitude, un manque de persévérance et de respect vis à vis des autres candidats selon Paul Pairet, qui a fait sortir le chef de ses gonds.

Paul Pairet voit rouge : trop c'est trop

Habituellement calme et blagueur, Paul Pairet a remis les pendules à l’heure, donnant d'abord à sa candidate de façon ferme et catégorique les grandes lignes de cette épreuve : « Tu me sors quelque chose. Tu précuis ces macaronis. Tu me fais une farce. Tu me fais deux sauces. Ça va pas être difficile ça ! On ne peut pas te le faire non plus ».

Mais visiblement Sarah ne comprend pas le message et continue de râler, sans se rendre compte de l’agacement croissant de son coach. Fâché, Paul Pairet assène le coup de grâce sous le regard ébahi de Sarah. « Sarah, ma patience a des limites. Là, ça ne va pas le faire. Bon ben tu es toute seule » lâche le chef en s’éloignant de sa candidate, laissant Sarah penaude et étonnée.

Les internautes sous le choc soutiennent le chef

Un coup de colère qui a interpellé les internautes : « Attendez Paul Pairet peut se fâcher et faire la gueule? », « Elle a réussi à énerver Paul Pairet?? Mais qu’est-ce qu’elle a foutu? », « Si j’avais pensé que je verrais un jour Paul Pairet s’énerver, je l’aurais jamais cru » peut-on lire entre autres commentaires sur Twitter.

Si j’avais pensé que je verrais un jour Paul Pairet s’énerver, je l’aurais jamais cru #Topchef pic.twitter.com/ocPYitSR14 — Funsmash (@Funsmash2) May 26, 2021

#TopChef Attendez Paul Pairet PEUT se fâcher et faire la gueule? pic.twitter.com/4ZbDyBYMcm — Fan de Milo la chèvre (@LysdaSmythe) May 26, 2021

Elle a réussi à énerver Paul Pairet?? Mais qu’est-ce qu’elle a foutu? #TopChef pic.twitter.com/5jKW61zz6t — Miss Caliméro (@missCalimero03) May 19, 2021

Ce chef est un amour! Le nombre de personnes qui auraient laisser tomber vu le comportement de Sarah #topchef pic.twitter.com/TItCne1emV — Miss Caliméro (@missCalimero03) May 26, 2021

Paul Pairet qui remet à sa place Sarah ... #topchef pic.twitter.com/JnRllb3JBY — Anthony (@AnthonyComedien) May 26, 2021

Des internautes qui soutiennent Paul Pairet dans sa démarche. Eux aussi agacés par le comportement de la jeune femme, ils n’ont pas manqué de réagir entre commentaires piquants et parodie : « T’as de la pâte à crêpe, t’as du sucre et ben fait moi une crêpe au sucre » ironise notamment un twittos.

T'as de la pâte à crêpe T'as du sucre et ben fait moi une crêpe au sucre #TopChef2021 #topchef pic.twitter.com/a5ABZ2QQ8L — Cel23 (@Rainette231) May 26, 2021

Plus de peur que de mal. Paul Pairet et Sarah se sont évidemment réconciliés avant que Sarah ne gagne finalement cette épreuve.