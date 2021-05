Black Panther : une série en préparation autour d'un des personnages féminins

Attendue au casting du deuxième volet de «Black Panther », intitulé «Wakanda Forever», prévu à l'écran en juillet 2022, Danai Gurira retrouvera le personnage d’Okoye dans une série actuellement en développement pour Disney+.

Selon le site américain Collider, cette série actuellement sans nom officiel pourrait être centrée sur les origines de son personnage, et plus globalement sur les Dora Milaje, ces guerrières en charge de la protection du Wakanda et qui répondent aux ordres de la Générale Okoye. L'une d’elles a d’ailleurs fait une apparition remarquée dans la série Marvel Falcon et le Soldat de l’Hiver en aidant Bucky à traquer Zemo, responsable de la mort de l’ancien roi T’Chaka dans Captain America : Civil War.

Autre bonne nouvelle, Ryan Coogler, le réalisateur des deux films Black Panther, sera présent à la production de ce spin-off destiné à être diffusé sur la plate-forme de streaming Disney+. Aucune information n’a filtré à propos du reste du casting, ou des auteurs en charge de la rédaction du scénario, mais plusieurs fans espèrent que Roxane Gay, qui a co-écrit la série de bandes dessinées World of Wakanda, sera intégrée au projet. Elle-même a exprimé sa volonté de participer à l’écriture si Marvel venait à la contacter.

I won’t get paid. Marvel owns the IP. I knew that going in. But I do hope they keep my characters gay and maybe invite me to join the writing team. https://t.co/y6Cm8rqjlD

— roxane gay (@rgay) May 27, 2021