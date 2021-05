Koh-Lanta : l'épreuve de l'orientation et des poignards au programme

La finale de Koh-Lanta, Les armes secrètes commence ce vendredi 28 mai avec la terrible épreuve de l'orientation. Difficile de garder ses nerfs et son cap tant l’enjeu est grand : accéder aux poteaux de Koh-Lanta, qui seront quant à eux diffusés le 4 juin.

Lors de l’épisode précédent, Flavio a été éliminé à l’issue de l’épreuve d’immunité, et Magali désignée lors du conseil après que Lucie a, de justesse, dégainé l’arme secrète du détournement de vote.

Les cinq candidats encore en lice ce vendredi 28 mai - à savoir la dernière ex-Jaune Lucie et les anciens Rouges Arnaud, Jonathan, Laure et Maxine - doivent désormais en découdre sur la redoutable épreuve de L’orientation. « Vous n’êtes pas au bout de vos surprises », annonce aux téléspectateurs Denis Brogniart. Sur les cinq finalistes, « seulement trois réchapperont de cette épreuve d’endurance et de maîtrise de soi ».

Trois candidats se sauveront

C’est sur un petit îlot que va avoir lieu la mythique épreuve de l’orientation. L’objectif : trouver un des trois poignards cachés. « Si vous trouvez un poignard lors de l’épreuve d’orientation, alors vous êtes automatiquement qualifié pour l’ultime épreuve, celle que tous rêvent de disputer, à savoir les poteaux… Mais on en est encore loin (…) Il faut y aller étape par étape, explique l’animateur. Dans un premier temps, trouver une zone remarquable sur ce petit îlot. Ensuite découvrir dans un rayon de quinze pas, une balise, avec dessus un nombre de pas, donc une distance et une couleur correspondante à une direction. (…) Ils sont cinq sur la ligne de départ, et il n’y a que trois zones et que trois poignards à trouver !», répète le présentateur.

Alors qui parviendra aux poteaux de Koh-Lanta Les armes secrètes ? Début de réponse à 21h05 ce vendredi.