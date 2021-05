L’acteur Gavin MacLeod, le capitaine de «La croisière s’amuse», est décédé à l'âge de 90 ans

Il a marqué une génération de téléspectateurs. L’acteur Gavin MacLeod, capitaine de «La croisière s’amuse», est mort ce samedi 30 mai à l’âge de 90 ans.

Son décès a ensuite été confirmé au magazine américain Variety par son neveu Mark See.

L'acteur américain était devenu célèbre grâce à son rôle du Capitaine Stubing du luxueux paquebot Pacific Princess, dont les passagers, souvent joués par des stars, parmi lesquelles Gene Kelly, qui une fois à bord se trouvaient emportés dans des aventures romanesques ou burlesques.

La série, aux 11 saisons, avait été diffusée en France à partir du début des années 1980 jusque dans les années 1990.

«J’ai le cœur brisé. Gavin était mon frère, mon complice, mon acolyte en gastronomie, mon comparse de l’humour », a dit dans un tweet l’acteur Edward Asner (91 ans), chef de rédaction grognon mais adorable de la série américaine Mary Tyler Moore Show, dans laquelle Gavin McLeod s’était fait connaître. « On se revoit bientôt Gavin. Dis aux copains que j’arrive !», a-t-il plaisanté.

My heart is broken. Gavin was my brother, my partner in crime (and food) and my comic conspirator. I will see you in a bit Gavin. Tell the gang I will see them in a bit. Betty! It’s just you and me now. pic.twitter.com/se4fwh7G1G

— Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) May 29, 2021