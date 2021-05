Divas : le documentaire sur les artistes féminines incontournables du monde arabe le 20 juin sur myCANAL

Alors que l’exposition «Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida» se tient actuellement, et jusqu’au 26 septembre, à l’institut du monde arabe, la plate-forme de streaming myCANAL propose un documentaire sur les artistes femmes du monde arabe.

Ce film réalisé par Feriel Ben Mahmoud démontre l’influence de ces chanteuses, danseuses et actrices sur l’image de la femme arabe à travers le monde, et comment leur héritage s’est imposé comme un modèle et une source d’inspiration pour de nombreux artistes contemporains.

D’Oum Kalthoum à Warda al-Djazaïria, d’Asmahan à Fayrouz, de Laila Mourad à Samia Gamal, en passant par Souad Hosni, Sabah, sans oublier la toute jeune Dalida, le rayonnement culturel de ces artistes féminines est indéniable. Mais chacune a été contrainte de composer avec son époque, et ses propres difficultés.

Derniers préparatifs avant l'ouverture de l'exposition "Divas, d'Oum Kalthoum à Dalida", avec l'arrivée des robes de Dalida du @PalaisGalliera





Dès aujourd’hui, venez découvrir vos #divasarabes préférées à l'IMA ! #Reouverture #Deconfinement



Réservation : https://t.co/c5rvjknCND pic.twitter.com/xtznkieOy4 — Institut monde arabe (@imarabe) May 19, 2021

Le documentaire DIVAS, d’Oum Kalthoum à Dalida explore leur évolution au fil des années à travers des images d’archives et des témoignages inédits, notamment d’Ibrahim Maalouf ou du frère cadet de Dalida, et la manière dont leur talent et leur force de travail – mais aussi leur détermination – ont participé à l’histoire sociale des femmes arabes, à la naissance du féminisme au sein de ces sociétés patriarcales, ou encore aux luttes d’indépendance.

DIVAS, d’Oum Kalthoum à Dalida, le 20 juin à 20h55 sur Planète+ et disponible en streaming sur myCANAL.