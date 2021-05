Koh-Lanta : copieusement insultée sur les réseaux, Maxine prend la parole

Finaliste de Koh-Lanta Les Armes secrètes aux côtés de Lucie et Jonathan, Maxine participera ce vendredi 4 juin à la fameuse épreuve des poteaux. En attendant de découvrir sa performance et si elle fera partie des deux derniers candidats à passer devant le jury final, certains téléspectateurs se montrent particulièrement mécontents de son parcours et lui font savoir tout le mal qu’ils pensent d’elle.

Sa victoire « par chance » lors de l’épreuve d’orientation a fait sortir de leurs gonds certains fans de Koh-Lanta qui ont vu là une injustice, estimant que les éliminés du jour, à savoir Laure et Arnaud, étaient plus méritants qu'elle. La jeune femme a en effet mis la main sur le dernier poignard - sésame pour les poteaux - sans avoir préalablement trouvé la balise. On notera entre parenthèses que Jonathan - autre finaliste qui n'a lui non plus pas pris la peine de suivre toutes les étapes dans sa quête du poignard - n'a pas suscité autant de haine que Maxine sur les réseaux.

Comme lui à l'issue de l'orientation, Maxine s'est pourtant excusée d'être parvenue à la victoire de cette manière. « Je savais que Laure et Arnaud avaient la direction. J'ai cherché à côté d'eux, je suis allée dans l'eau, j'ai soulevé un rocher, il était dessous. Là, Denis, c'est un coup de chance. C'est clairement un coup de chance, a ainsi elle-même reconnu la candidate face à Denis Brogniart, désolée de ne pas être « méritante » et d’autant plus «touchée» par la situation que cette victoire coûte sa place « à son binôme de l’aventure ».

Un harcèlement pur et dur

Des explications qui n'ont pas du tout convaincu certains fans de l'émission. Et c’est une véritable avalanche de critiques et d’insultes qu'ils font s'abattre sur Maxine depuis vendredi soir sur les réseaux sociaux. « Maxine elle a la gueule et l'esprit des petites pestes du monde de la gymnastique. Le genre à mettre des lames de rasoir dans le talc de ses adversaires juste pour gagner. Détestable ! » ; « L'hypocrite Maxine a trouvé le poignard, j'étais dégoûtée » ; ou encore « Genre Maxine quoi. Aucun mérite ! ».

DEGUEULASSE QUE MAXINE TROUVE LE POIGNARE SANS RIEN FAIRE .#KohLanta pic.twitter.com/4lxuwXioo6 — lucieeeeee10806 (@CauvLucie) May 28, 2021

Même pas fichu de choper une balise et elle trouve le poignard sans rien foutre loose total #kohlanta pic.twitter.com/g0YFtDhQUG — Seb (@Seb5967) May 28, 2021

Une arnaque du début à la fin cette meuf ! Elle a rien trouvé et elle va en finale une honte sérieux#KohLanta pic.twitter.com/txNnoRFSTE — Lucas Quentin (@lucas_qtn) May 28, 2021

Cette personne qui te copie et qui a une meilleure note que toi #KohLanta pic.twitter.com/I0St7RPZQQ — Sahra (@sahrasahrab) May 28, 2021

Face à ce déferlement, la journaliste sportive a souhaité prendre la parole sur Instagram. Dans une story, Maxine confie être la victime d’un véritable harcèlement en ligne. « Je voulais vous dire quelques mots par rapport aux insultes que l'on peut recevoir tout au long de cette aventure. Je ne pensais pas un jour me retrouver au centre de toute cette haine », déplore-t-elle, ajoutant avoir une pensée « pour ceux qui le vivent quotidiennement ou qui l'ont déjà vécue. Je trouve ça dommage d'en arriver là et que certaines personnes voient tout de façon négative ».

Excusée par les anciens candidats

La finaliste de Koh-Lanta souhaiterait que les téléspectateurs ne perdent pas de vue qu’il ne s’agit que d’un jeu. Affectée par les remarques négatives, elle dit préférer se concentrer sur les messages positifs qu'elle reçoit. Elle a ainsi déclaré : « Un énorme merci à ceux qui me soutiennent pour votre bienveillance, parce qu'au final, vous êtes beaucoup plus nombreux et ça me touche énormément. Merci à vous, merci de faire en sorte que cette aventure reste belle jusqu'au bout. »

Une bienveillance que lui conserve aussi sa comparse Laure, qui malgré ses efforts titanesques déployés lors de l’orientation, ne tient pas rigueur à Maxine d’avoir eu «la chance» de trouver le poignard avant elle. « Je veux voir Maxine gagner pour nous deux », a même confié Laure. De quoi assurer déjà à Maxine, n'en déplaise à certains, au moins un vote lors du jury final en cas de succès sur les poteaux…