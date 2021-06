Beyoncé et Jay Z achètent la Rolls Royce la plus chère du monde à 23 millions d'euros...avec un parasol intégré

Beyoncé et Jay-Z auraient déboursé la coquette somme de 23 millions d’euros pour acquérir la Boat Tail, le modèle de Rolls Royce le plus cher au monde.

Le précieux bijou, dont le design est inspiré de l’ingénierie nautique avec sa partie arrière imitant celle d’un yacht, est aussi un bien rare puisqu’il n’a été produit qu’en trois exemplaires. La conception de ce cabriolet sportif de 5,79m de long, a nécessité le travail d’une vingtaine de personnes durant quatre ans.

Un travail de longue haleine qui permet aux créateurs de pouvoir se targuer aujourd’hui d’avoir crée la voiture la plus chère au monde, la Boat Tail ayant ravi ce titre à la Voiture Noire de Bugatti (d’une valeur de 11 millions d'euros), et à la Sweptail, (estimée à 9 millions d'euros).

© Rolls Royce

Le journal britannique The Telegraph pense savoir que Beyoncé et Jay-Z feraient partie des heureux propriétaires du cher bébé de Rolls Royce. La publication ajoute que le couple milliardaire – dont la fortune personnelle estimée à 1,26 milliard de dollars pourrait tout à fait permettre ce genre de folie - aurait personnalisé son véhicule en apposant des signatures à différents endroits de l’Anglaise d’exception, mais aussi en choisissant une teinte bleue exclusive nommée « Blue Ivy », en clin d’œil à leur fille.

« On pense que cette voiture fantastique a été commandée par Beyonce et Jay Z, avec tous les détails correspondant à leurs objets préférés », rapporte ainsi un journaliste du Daily Telegraph. « J'ai apprécié les nombreuses réunions avec le propriétaire et sa femme à leur domicile - ils étaient merveilleusement accueillants. Nous avons testé la voiture sur la route avec tous les équipements à bord à 155 mph, juste pour nous assurer qu'il n'y a pas de cliquetis », a de son côté déclaré Alex Innes, responsable de la conception des carrosseries de l'entreprise.

Parmi les options d’exception à bord du bolide, les propriétaires pourront profiter d’un système audio de pas moins de 15 haut-parleurs, mais aussi d’un parasol et d’un bar intégrés. Ce dernier serait équipé d’un réfrigérateur spécialement conçu pour conserver les bouteilles de champagne à la température idéale de 6 degrés. Le Telegraph ne précise pas si les chanteurs se mettront eux-mêmes au volant. Mais boire ou conduire, il faudra choisir.