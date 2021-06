Koh-Lanta : Arnaud attaqué par Kelly Vedovelli dans TPMP (VIDEO)

Invité de l’émission «Touche pas à mon poste», Arnaud est revenu son aventure dans Koh-Lanta où il a notamment brillé grâce à son talent pour la chasse. Mais la chroniqueuse Kelly Vedovelli en a profité pour exprimer sa colère à propos d’un moment bien particulier.

S’il a été un des candidats les plus marquants de cette édition «Koh-Lanta, les armes secrètes» avec sa capacité à nourrir sa tribu tout au long de l’aventure en chassant toutes sortes d’animaux – aussi bien sur terre que dans l’eau – Arnaud avait la cible de nombreuses critiques dès le premier épisode de l’émission pour avoir tenté d’assommer une raie en lui lançant une machette (ce qui a échoué… évidemment). Des téléspectateurs, et même l’association PETA, étaient allés jusqu’à accuser l’émission de «cruauté envers les animaux».

Et c’est exactement ce que Kelly Vedovelli a reproché au maraîcher qui ne s’était encore jamais exprimé personnellement sur le sujet (voir à 06:16).

«Tout le monde est content de vous voir, eh bien moi, je suis fâchée de vous voir. Ce que je vous reproche, et là je ne suis vraiment pas contente, c'est que vous avez chassé... Ok, c'est un jeu, il faut tuer des animaux. Mais faites-le avec un peu de pudeur. Un peu de discrétion... Je suis contre le fait de tuer l'animal mais en plus de ça, si c'est fait de manière aussi violente, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas un bon message à passer aux gens qui regardent et aux enfants qui regardent», s’est emportée la chroniqueuse.

S’en est suivi un long débat sur la mise à mort des animaux par l’industrie alimentaire, et la différence à faire, ou non, entre les animaux sauvages et ceux d’élevage. Pour rappel, chaque jour en France, 3 millions d’animaux seraient tués dans les abattoirs selon les associations, et des dizaines de millions de poissons pêchés pour la consommation.