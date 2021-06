Mare of Easttown : y aura-t-il une saison 2 ? Kate Winslet en a très envie

Alors que la brillante série « Mare of Easttown » vient de dévoiler son bouleversant final sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS en France, la question d’une éventuelle saison 2 se fait brûlante dans la tête des fans. Sa tête d’affiche Kate Winslet confie qu’elle serait partante pour une suite, de quoi leur donner un peu d’espoir.

Imaginée à l’origine pour ne durer qu’une seule et unique saison composée de 7 épisodes, se pourrait-il que Mare of Easttown joue les prolongations ? Le succès phénoménal - et mérité - que la série a rencontré pourrait en effet encourager créateurs et producteurs à se lancer dans une suite. Après tout, il ne s’agirait pas là de la première mini-série à finalement connaître plusieurs saisons, une autre fameuse série d’HBO est d’ailleurs déjà passée par là avec succès : Big Little Lies.

Craig Zobel, le réalisateur et showrunner de « Mare of Easttown », se montre pour l’heure partagé sur la question. « Mare est un personnage incroyable, alors je serais ravi de la revoir dans une deuxième saison. Mais j'aime aussi le fait que ce soit une mini-série.» , a-t-il ainsi récemment confié.

Kate Winslet partante

Époustouflante dans son rôle de flic et de mère confrontée à des affaires complexes et une situation familiale extrêmement difficile, Kate Winslet se montre quant à elle très enthousiaste à l’idée de retrouver un jour, peut-être, son personnage, confiant être « très attachée » à cette héroïne particulièrement touchante.

« J'adorerais absolument jouer à nouveau Mare. Elle me manque. Vraiment. C’est la chose la plus étrange. J'ai l'impression d'être en deuil. C'était un rôle absolument merveilleux… Il y a quelque chose de très addictif chez Mare, parce qu'elle est tellement à la fois vulgaire, touchante, brillante et tellement vraie. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai adoré être dans sa peau», a ainsi confié l'actrice anglaise à TVLine.

En attendant de savoir si saison 2 il y aura, Kate Winslet devrait logiquement recevoir de nombreux prix pour ce rôle, qui a rappelé à ceux qui l’auraient oublié toute l’étendue de son immense talent. Dans une interview accordée au New York Times quelques heures après la diffusion de l’épisode final de la série, la star de Titanic et des Noces Rebelles a confié avoir tout mis en œuvre pour y apparaître la plus naturelle possible. « Mare est une femme d’âge moyen, j’aurai 46 ans en octobre. Je pense que c’est pour ça que les gens se sont connectés avec ce personnage de la façon dont ils l’ont fait, parce qu’elle n’est pas filtrée. C’est une femme imparfaite avec un corps et un visage qui bougent comme un corps et un visage doivent bouger à son âge. Nous avons tous besoin de ça. », a-t-elle analysé, révélant avoir retourné à l’envoyeur une affiche promotionnelle sur laquelle son visage avait été retouché. « Je sais combien de rides j’ai au coin des yeux », a ajouté l'actrice de 45 ans, insistant auprès des équipes de Mare of Easttown pour qu'à aucun moment elles ne soient gommées.

Reste à ceux qui ne l’auraient pas encore vue à se précipiter sur la série « Mare of Easttown » dont l'intégrale est désormais disponible sur OCS. Ils se prendront eux aussi bientôt à rêver de voir Mare se lancer dans de nouvelles enquêtes...