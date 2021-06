Fort Boyard : les nouveautés de la saison 32

La 32e saison de Fort Boyard, qui commencera samedi 19 juin, confrontera les candidats à de nouvelles épreuves.

Aux côtés de l'animateur Olivier Minne, les inconditionnels retrouveront les personnages emblématiques du jeu tels que Le Père Fouras, Passe-Partout, Delphine Wespiser alias Blanche et Rouge, Big Boo, Cyril Féraud dans la peau de Gossbo ou encore Vincent Lagaf’, de retour cette année dans son rôle de Mégagaf, mais ils découvriront aussi un nouveau venu en la personne de Jean-Marc Généreux qui, dans la peau de Gary Boo, un trappeur canadien, poussera les candidats à traverser un parcours piégé pour le rejoindre dans sa cabane...

L’ancien juré de Danse avec les Stars sera en fait au coeur d'une des huit nouvelles épreuves de Fort Boyard, épreuves aux noms évocateurs et qui s'annoncent relevées.

Sang froid de rigueur

Parmi elles, la station de métro inondée confrontera les candidats à la panique en les plongeant dans une station désaffectée qui prend l'eau. Leur sang froid sera aussi de rigueur avec L'Évasion, qui les contraindra à manger un plat de Willy Rovelli (autant dire immangeable) en un temps imparti pour pouvoir s’évader.

Toute tremblotte sera interdite du côté du Monde à l'envers, où les participants devront transporter des oeufs sans les casser à travers deux cuisines dont, pour la beauté du jeu, l'une a été conçue sens dessus dessous (sol et plafond ont été inversés).

Les plus acrobates devraient s'illustrer au Téléphérisque, qui met en scène deux cabines de téléski suspendues dans le vide. Quant à ceux qui souffrent de vertige, ils ne seront pas non plus à la joie avec La cabine vertigineuse... Une cabine téléphonique transparente suspendue à 25 mètres au-dessus de l'eau, explique Télé-Loisirs, qui s'incline peu à peu en avant, avant de se retourner pour faire tomber le candidat dans le vide...

Pour son lancement, cette trente-deuxième saison accueillera la comédienne Laetitia Milot, le journaliste Jean-Baptiste Marteau, la Miss France 2019 Vaimalama Chaves, l'animatrice Érika Moulet, la chanteuse Lou, et le sculpteur Richard Orlinski. Tous tenteront de recueillir un maximum de fonds en faveur de l'association de lutte contre l'endométriose EndoFrance.