Friends : Jennifer Aniston dévoile le « milliardième » selfie de la bande

Une semaine après la première diffusion de l’épisode spécial «Friends the Reunion›», Jennifer Aniston nage toujours dans le bonheur des retrouvailles. L’actrice a partagé sur son compte Instagram une nouvelle série de photos du tournage.

«Toujours sous le coup de tout cet amour », écrit ainsi l'inoubliable interprète de Rachel. Et de faire durer ce moment en dévoilant notamment un nouveau selfie de cette mémorable bande, immortalisée maintes et maintes fois et sous toutes les coutures, au fil des dix saisons de ce sitcom culte.

Portable en l'air, tout sourire, Jennifer Aniston capture l'instant avec ses coéquipiers de l'époque : Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry. Un cliché qu'elle a accompagné d'un message qui en dit long sur le nombre de fois où les six comédiens se sont retrouvés à prendre la pose ensemble : «le milliardième selfie pris avec vous cinq», s'amuse en effet Jennifer Aniston.

L'occasion également pour l'actrice de rendre hommage à celui qu'elle considère comme « une légende, notre réalisateur de la première saison, Papa James Burrows», mais aussi de s'amuser du temps qui passe et des différences générationnelles, comme en témoigne une seconde photographie de Justin Bieber et David Schwimmer alias Ross. «Quand deux mondes totalement différents entre en collision. Le visage de Schwimm dit tout», a ironisé l'actrice.

L'actrice, qui il y a trois semaines annonçait être totalement vaccinée, en a par ailleurs profité pour interpeller ses plus de 37 millions de followers en partageant un dessin mettant en scène les six comédiens, accompagné d'une question : «Est-ce que cela pourrait être plus qu'une petite réunion en plein air avec des amis vaccinés ?».