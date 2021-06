Lego, pâte à modeler, billes, dominos... Quand la télé nous replonge dans les joies de l'enfance

A la morosité de l’époque, la télévision décide de répondre par des émissions joyeusement régressives. Jeux de construction, pâte à modeler, billes et dominos…Cette tendance à revenir aux classiques de cours de récré mise sur la carte de la nostalgie pour faire retomber les plus grands en enfance, et celle du spectaculaire pour épater les plus petits. Une recette efficace pour réunir toute la famille devant l’écran.

Lego Masters

Lancée en décembre 2020 sur M6, Lego Masters est une compétition de constructions les plus spectaculaires possibles avec les célèbres petites briques de plastique. Après une première saison lancée en décembre 2020 aux très bonnes audiences (3,2 millions de téléspectateurs les mercredis soirs), le chatoyant programme animé par le magicien Eric Antoine, a été renouvelé pour une saison 2 qui n’a, pour l'heure, pas encore de date de diffusion.

Marble Mania

Inspirée sûrement par le succès reçu par Lego Masters, TF1 lancera prochainement «Marble Mania, l'incroyable course de billes», un concours de billes réunissant des célébrités. Après les Pays-Bas et l'Allemagne, ce jeu d’habilité et de chance débarque donc en France. Deux équipes de trois célébrités s’y affronteront dans des jeux d’adresse, afin de gagner le plus de billes possibles pour participer aux épreuves de chance qui «mettront leurs nerfs à rude épreuve dans des parcours de billes impressionnants». Lors de la finale, 6 000 billes seront lancées sur une piste gigantesque, est-il notamment annoncé. Camille Combal, accompagné du chroniqueur sportif qu'il a croisé sur Danse avec les Stars Yoann Riou, assureront la présentation.

Les Rois de la pâte à modeler

C8 proposera « très prochainement » «Les Rois de la pâte à modeler», un « nouveau divertissement familial avec parents et enfants » qui verra « huit familles expertes de constructions en pâte à modeler » s’affronter lors d’épreuves « artistiques et techniques ». Au final, les vainqueurs remporteront « une couronne d’or » ainsi qu’un « gain exceptionnel », dont C8 n’a pas encore communiqué le montant.

Domino Challenge

M6 lancera son nouveau programme «Domino Challenge», le 24 juin à 21h05, avec Stéphane Rotenberg et Issa Doumbia à la présentation. À leurs côtés, Thibault Lesne, recordman français de chutes de dominos, apportera son expertise. Six binômes de passionnés de dominos s'affronteront dans des épreuves spectaculaires qui donneront chacune l'occasion « de s'émerveiller devant des créations techniques et artistiques géantes mais aussi de découvrir la tension causée par la chute de dominos », annonce M6.