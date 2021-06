The Offer : l’acteur déchu Armie Hammer remplacé par Miles Teller

Accusé d'agressions sexuelles et de viols, l’acteur Armie Hammer sera remplacé par Miles Teller au casting de la série The Offer.

Produite par la Paramount pour sa plate-forme Paramount +, cette série de 10 épisodes écrite par Michael Tolkin racontera les coulisses de la création du Parrain, le grand classique de Francis Ford Coppola.

Armie Hammer (Call me by your name) devait se glisser dans le costume du producteur Al Ruddy. Il avait quitté la série en janvier dernier à la suite du scandale sexuel qui l’a conduit à être aujourd’hui totalement banni d’Hollywood. Parmi les nombreuses accusations portées à son encontre, celle d’une jeune femme qui affirme avoir été «violée brutalement» pendant plus de quatre heures en 2017, a mené à l’ouverture d’une enquête en mars dernier.

Armie Hammer, sera remplacé par l’acteur Miles Teller, qui tenait l’un des rôles principaux de Whiplash et sera bientôt à l’affiche de Top Gun 2.