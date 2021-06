Top Chef : quelle épreuve diabolique Matthias imposera-t-il à Sarah et Mohamed ?

Les demi-finales se poursuivent ce soir dans Top Chef. Après Sarah et Mohamed la semaine dernière, c'est à Matthias de mettre ses adversaires en difficulté avec une épreuve de son choix.

Compétiteur dans l’âme, le jeune chef a évidemment choisi de ne pas ménager ses concurrents. Bien décidé à se faire une place en finale, Matthias Marc, qui a développé une approche écoresponsable dans ses cuisines, lance un défi de taille à ses adversaires : «travailler un produit dans son entièreté, pour le respecter au maximum», explique-t-il dans le teaser dévoilé par M6. Oui mais pas n'importe quel produit, puisqu'il s'agira d'un agneau de lait.

«A la limite du réalisable»

Un agneau que les trois candidats devront donc travailler de A à Z. Ainsi le gigot, l'épaule, le carré, la selle et les rognons devront se retrouver dans l'assiette, explique Matthias Marc. Sans compter que la carcasse devra servir à faire un jus.

Mais avant de cuisiner, et c'est là où le bât blesse, les candidats en lice pour la finale devront «jouer les bouchers» et découper la bête. Une épreuve accueillie avec appréhension par Sarah, habituée à une cuisine végétale, qui sème également le trouble chez Mohamed. Car si ce dernier aime cuisiner l'agneau et se dit « à l'aise avec le thème», il estime qu'en une heure et demie cette épreuve est « à la limite du réalisable».

« C’est chaud ! C’est à la limite du réalisable »



Sarah et Mohamed ne s’attendaient pas à une telle épreuve de la part de Matthias



#TopChef, dernière partie des demi-finales, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/5roYyB85YB — M6 (@M6) May 30, 2021

Un avis partagé par Sarah, qui ne se voit pas du tout endosser le costume du boucher. Malgré tout, la jeune cheffe, qui au début de l'épreuve songe définitivement à ouvrir un restaurant végétarien, semble finalement s'extirper sans trop de difficulté de ce piège lancé par Matthias, comme le dévoile un second teaser. Une approche combative qui évitera, contrairement à la semaine dernière, une dispute avec son chef Paul Pairet.

« Je m’étonne moi-même »



Sarah, qui n’a jamais travaillé l’agneau entier, ne se laisse pas décourager par l’épreuve de Matthias #TopChef, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/BiWUV7DjYK — M6 (@M6) June 2, 2021

Reste maintenant à savoir si Sarah et Mohamed réussiront à battre Matthias sur cette épreuve diabolique. A moins que ce dernier ne soit pris à son propre jeu, et quitte alors définitivement le concours aux portes de la finale.