Angèle : voici la paire de chaussettes créée par la chanteuse pour défendre la cause féministe et venir en aide aux réfugiées

Après les sweats « Anti sexisme academy », inspirés de son clip « Balance ton quoi », la chanteuse belge Angèle a imaginé une paire de chaussettes pour « marcher sur le patriarcat », tout en venant en aide aux femmes réfugiées.

De couleur mauve, ces chaussettes sont illustrées avec un bras surmonté… d’un doigt d’honneur. «Pour marcher sur le patriarcat, ces chaussettes aux couleurs du féminisme sont l’accessoire indispensable», explique la facétieuse artiste, qui est devenue une icône du féminisme et de la communauté LGBT.

Ces chaussettes sont le fruit de la collaboration de l’interprète de « Balance ton quoi » avec la marque Socksial Club, qui depuis décembre dernier propose des chaussettes par abonnement mensuel ou à l’unité (20 €), et s’engage à fournir une rétribution à la Plateforme Citoyenne d’accueil des réfugié(e)s. «1 paire de chaussettes = 1 repas pour un réfugié.e» et «1 abonnement = 1 repas par mois + 1 kit de sous-vêtements neufs pour un réfugié.e», est-il précisé sur le site de vente.

Un projet né en 2018

A l'occasion du lancement des chaussettes créées avec Angèle, «la Plateforme Citoyenne et Socksial Club reverseront toute la rétribution financière du mois de juin à La Sister's House, le dispositif d'hébergement pour femmes de la Plateforme Citoyenne», explique le communiqué. «Ce projet s'est créé en 2018 et se construit en réponse au constat que les femmes sont également actrices de la migration, mais sont plus invisibilisées et plus vulnérables. En effet, les violences de genre sont présentes depuis le pays d'origine, lors de la migration, et dans le pays d'accueil, est-il précisé.

La Sister's House, au travers d'accompagnements psycho-médicosociaux, tente de répondre aux spécificités du parcours migratoire au féminin, en tenant compte des réalités et de la résilience de chaque femme rencontrée. Sur l'année 2020, 358 (nouvelles) femmes ont pu y être hébergées, 11 384 nuitées ont été offertes, 240 accompagnements ont été pris en charge, et 191 bénévoles ont été actives durant toute l'année écoulée. Tout cela est rendu possible par la solidarité et l'engagement citoyen de chaque personne qui participe au projet Sister's House.»