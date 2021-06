«Genius : Aretha» : le portrait de la reine de la soul à voir sur Disney+

Après Albert Einstein et Pablo Picasso, la série Genius consacre sa saison 3 à la reine de la Soul, Aretha Franklin. Les huits épisodes sont disponibles sur Disney+.

C’est la comédienne britannique Cynthia Eviro – aperçue récemment dans l’excellente série The Outsider et nommée aux Oscars 2020 pour Harriet – qui prête ses traits à la célèbre chanteuse disparue en 2018, qui a marqué d’une empreinte indélébile l’histoire de la musique, et plus particulièrement du gospel, du jazz, et de la soul. Et qui deviendra la première femme à être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame en 1987.

Les huit épisodes relatent la vie d’Aretha Franklin, de son enfance auprès d’un père prédicateur, proche de Martin Luther King, et défenseur des droits civiques – qui était aussi un séducteur invétéré – à sa fin de carrière, en passant par son irrésistible ascension en tête des charts américains, où elle imposera pas moins de 20 titres.

Des incohérences avec la biographie officielle

Cette anthologie permet de découvrir l’artiste, la femme, et la citoyenne militante qui s’est battue pour la reconnaissance des droits des Afro-américains mais aussi l’émancipation des femmes.

Si certains critiques américains n’ont pas manqué de souligner plusieurs incohérences temporelles dans la série – aussi bien concernant les morceaux entendus que certains faits historiques – et que la famille de la diva soul – notamment sa petite-fille Grace Franklin – s’est opposée à cette réalisation, Genius : Aretha bénéficie toutefois de l’interprétation inspirée de ses acteurs principaux, à commencer par Cynthia Eviro, mais aussi Courtney B. Vance (le père d’Aretha), Malcolm Barett (le mari) ou encore la jeune Sanai Victoria, qui incarne la chanteuse durant son enfance.

Les néophytes auront plaisir à découvrir ce portrait d’Aretha Franklin, et de découvrir les moments clefs de son existence au-delà des tubes qui l’ont rendue célèbres. Mais cela n’en reste pas moins un plaisir immense que d’entendre ses plus grands succès, tels que Chain of Fools, RESPECT ou Do Right Woman, tout au long de la série.