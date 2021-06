La série «Jupiter's Legacy» annulée après une saison

La série «Jupiter’s Legacy» n’aura pas réussi à convaincre, et vient d’être arrêtée après une seule et unique saison. Mais un spin-off est déjà à l’étude.

Lancée début mai sur Netflix, la série adaptée des comics de Mark Millar avait été durement critiquée par la presse spécialisée. La plate-forme de streaming n’ayant pas pour habitude de communiquer sur les audiences réelles, il est impossible de savoir si les abonnés se sont passionnés, ou non, pour cette histoire de passage de témoin entre deux générations de super-héros. Mais le coût de production de Jupiter's Legacy – estimé à 200 millions de dollars (plus de 164 millions d’euros) – aurait largement participé à refroidir les ambitions de Netflix.

C’est Mark Millar lui-même qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Sans parler d’annulation, le scénariste à succès préfère évoquer le travail effectué sur cette série traitant des origines des super-héros de Jupiter’s Legacy. Et le développement d’une nouvelle série centrée sur les «Supercrooks», les vilains de l’histoire.

Some big news from us on what's coming up next in live-action from Millarworld, peeps! pic.twitter.com/usEuwVNHei

— Millarworld (@mrmarkmillar) June 2, 2021