Top Chef : les demi-finales vivement critiquées par les internautes

«On veut le verdict et aller se coucher» : les demi-finales de Top Chef ont provoqué le courroux des internautes hier soir. En cause, une émission « interminable », un verdict attendu désespérément, et trop peu de cuisine.

La dix-septième semaine du concours a scellé, hier soir, le destin des trois candidats restants. Mais alors que les demi-finales se sont déroulées sur deux semaines, seule une épreuve était prévue hier. Un ultime défi qui a permis de départager Sarah, Mohamed et Matthias. Sauf qu’avant de connaître le nom des deux finalistes, les internautes ont dû attendre bien trop longtemps à leur goût.

« Je suis partagé entre abandonner l’interminable "blabla" pour aller dormir ou me dire que j’ai trop tenu pour craquer maintenant ! », « Cet épisode de Top chef, c’est pire que la diagonale du vide (…) elle est où la cuisine ? On veut le verdict et aller se coucher », « C’est long là... Je bosse moi demain », ont ainsi partagé plusieurs internautes sur Twitter.

Je suis partagé entre abandonner l'interminable blabla pour aller dormir ou me dire que j'ai trop tenu pour craquer maintenant ! #TopChef pic.twitter.com/oEWfp3s6DI — Regnareb (@Agent_Teuqsap) June 2, 2021

Cet épisode de #TopChef c’est pire que la diagonale du vide, c’est le vide intersidéral, elle est où la cuisine ? On veut le verdict et aller se coucher svp pic.twitter.com/BuFoQ9Ockm — Justine Saint-Sevin (@JustineStSevin) June 2, 2021

Des séquences témoignages qui passent mal

Des téléspectateurs sont ainsi nombreux à ne pas avoir apprécié la séquence témoignages proposée par la chaîne. Avant de pouvoir soulever la cloche et connaître le verdict, chaque candidat et son chef se sont en effet retrouvés assis face-à-face, pour faire le bilan personnel de cette aventure, entre flashbacks et retour d'expérience. Le tout ponctué de mots de soutien en vidéo des proches comme des grands chefs qui les ont défié tout au long de cette douzième saison.

Un format éloigné d’un concours culinaire qui n’est pas passé et a été jugé sévèrement. «On est dans Top chef ou Confessions intimes ? », s’interroge un internaute. « Ca va durer jusqu'à 23H30 cette séquence-là ?» se demande un autre. «Pitié pas les flashbacks, soulevez juste la cloche », se lamente un téléspectateur, quand un autre résume l'émission en trois mots : «pubs, flashbacks, verdict».

Euh ça va durer jusqu’à 23:20 cette séquence là ou ça se passe comment? #TopChef pic.twitter.com/o9gcu24hhC — Pauline (@pau_dhs) June 2, 2021

« Voilà c’était l’émission 1 sur 7 des souvenirs des demi-finalistes ! À la semaine prochaine… » #TopChef #TopChef2021 pic.twitter.com/g9kuq7N4iX — William (@w_nicolas) June 2, 2021

« La semaine dernière dans top chef.



Pub



Aujourd’hui dans Top Chef.



Pub



Flashback



Alors moi je suis parti sur un agne…



Top on lève les mains.



Pub



Flashback



Verdict



Pub



Flashback



Flashback



La semaine prochaine dans top chef. »





Uns saison sous le signe de l’arnaque.#TopChef — Valentin LAMÉRAND (@v_lamerand) June 2, 2021

Des internautes qui, en désespoir de cause, attendant le décompte final, ont toutefois cédé à l'appel de l’humour. Comment ? En convertissant ces minutes d’attente en années ou plutôt en décennies. De quoi imaginer notamment les trois candidats restants dans quelques temps, barbe et cheveux blancs au menu.

Quand on leur dira enfiiiiiiiiin de déclocher !!! #TopChef pic.twitter.com/ipDh7lidkF — MadSublim (@Madsublim) June 2, 2021

Je suis passé de 23 à 102 ans en 1 épisode de #TopChef …





Je vous convie à mon anniversaire. #TopChef2021 pic.twitter.com/pWsANjdSM5 — Soso972 (@sop972) June 2, 2021

Une dix-septième semaine de concours dont le verdict a bien fini par tomber, avant de transformer les internautes et les candidats en poussière, envoyant Sarah et Mohamed en finale et laissant Matthias sur la troisième marche du podium.