Top chef : qui sont les deux finalistes 2021 ?

Le verdict est tombé hier soir à l’issue des demi-finales. Après une ultime épreuve de taille lancée par Matthias, deux candidats se sont sélectionnés pour la finale 2021 de Top Chef.

Ex-aequo la semaine dernière avec un point par candidat, la demi-finale s’est jouée dans un mouchoir de poche. Pour mémoire, au fil de ces deux semaines de demi-finales, chaque candidat a imaginé sa propre épreuve afin de mettre ses adversaires en difficulté. Alors que Matthias a imaginé un défi particulièrement difficile hier soir - découper un agneau de lait entier puis le travailler dans son intégralité le tout en une heure et demie – Mohamed, Matthias et Sarah ont joué des coudes pour décrocher cette place en finale. Passé l’effet de surprise, ni Mohamed, ni Sarah n’ont finalement été déstabilisés par cette épreuve «à la limite du réalisable» selon eux et Matthias s’est incliné.

Mohamed prend sa revanche

Au terme d’une séquence souvenirs critiquée par les internautes pour sa longueur, entre flashbacks et témoignages, les candidats ont pu soulever la cloche qui s’apprêtait à sceller leur parcours dans Top Chef. A ce petit jeu, Mohamed, qui a battu Matthias sur son épreuve, a été le premier à décrocher sa place en finale. Une belle victoire pour le jeune homme qui a régulièrement frôlé la première place. Une situation qui lui a valu le surnom de Poulidor de Top chef, sur laquelle il a pris sa revanche hier soir. «J’ai essuyé des dernières chances, je n’ai jamais lâché. Je suis en finale», a exulté Mohamed faisant la joie de sa cheffe Hélène Darroze et de ses nombreux soutiens. «Mohamed en finale, il le mérite», «Bravo Momo, c'est mérité», pouvait-on lire parmi les nombreux messages postés sur Twitter.

Les nerfs de Matthias et Sarah ont, quant à eux, été mis à l’épreuve. Les deux candidats se sont retrouvés en ballotage. Michel Sarran, qui n’a plus de candidat depuis le départ de Pierre et qui a dégusté tous les plats des demi-finalistes à l’aveugle, a dû les départager. Une décision terrible pour le chef qui a finalement privilégié «la créativité sans limite», thème de cette douzième saison, entre ces «deux candidats qui ne sont pas là par hasard» a-t-il souligné.

Une finale mixte

A l’issue des délibérations du chef Sarran, Matthias échoue aux portes de la finale et Sarah a décroché son ticket pour la dernière ligne droite. Une nouvelle qui a ravi son chef Paul Pairet. «C’est la première fois en cinq ans qu’il y a une fille qui se retrouve en finale», a souligné ce dernier.

Évidemment déçu par sa troisième place, Matthias Marc s’est incliné avec fair-play. «Sarah a été plus audacieuse, c’est mérité», a déclaré le jeune homme qui dresse «un bilan positif» du concours. Une compétition qui proposera la semaine prochaine une nouvelle finale mixte, dans un univers qui reste encore très masculin.