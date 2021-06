Koh-Lanta : Les armes secrètes est-elle la saison la plus nulle de l'histoire du jeu ?

De nombreux fidèles de Koh-Lanta estiment que l’édition « Les Armes secrètes » qui s’achève ce vendredi 4 juin est la pire que le jeu ait connue. « Cette édition est nulle de bout en bout », s’est notamment agacé un internaute.

Le fort engouement suscité par les deux saisons précédentes - « Koh-Lanta : l’Île des Héros » et « Koh Lanta - les 4 terres » avait placé la barre très haut en termes de réjouissances, et les nouveautés mises en place pour renouveler le jeu n’ont finalement pas séduit.

Délocalisée pour la première fois en Polynésie française, l’émission a fait entrer de nouvelles règles cette année, avec l’arrivée des fameuses « armes » qui ont gâché le plaisir de certains. Le puissant bracelet noir notamment, capable de voler un collier d’immunité, a en effet changé la donne. Peu ont goûté à leur pouvoir, mais Lucie a su brillamment s’en servir en dépossédant le binôme Laëtitia-Vincent de son collier d’immunité et en sauvant Maxine de l’élimination.

Une saison déséquilibrée

«Trop nombreuses», «trop faciles à trouver» et «trop puissantes» au point d’entraver tout dessein stratégique, ces artefacts disséminés sur l’île n'ont cependant pas été du goût des téléspectateurs qui ont estimé « injuste » leurs pouvoirs sur le destin des candidats, et parfois même accusé la production de les utiliser pour « favoriser » des participants.

Du côté des candidats, beaucoup regrettent de ne pas s’être attachés à eux. « Trop lisses » reprochent des aficionados, « trop rancuniers » pour d’autres. Pas de star à la Claude Dartois cette année pour galvaniser tout ce petit monde… Au final le seul héros du cru qui aura fait l’unanimité est Teheiura, un aventurier bien connu (4 participations) mais juste de passage pour la promo de son autobiographie.

Et si Vincent a amusé la Toile avec ses saillies en anglais, sa sortie prématurée a fait retomber le buzz comme un soufflet. Quant aux « caractères » comme Aurélien et Mathieu, ils ont eux aussi quitté trop tôt l’aventure, regrettent certains.

Les Armes secrètes, une saison dénigrée mais regardée

Malgré tous ces reproches, le programme demeure la télé-réalité la plus regardée du PAF avec 5,5 millions d’habitués devant leur poste le vendredi soir. Il faut donc croire que des râleurs prennent en fait un certain plaisir à regarder un show qu’ils disent ne pas apprécier…

Pour mémoire, d’autres saisons de Koh-Lanta n’avaient elles non plus pas laissé un souvenir impérissable aux fans, parmi elles la saison 4 «Koh-Lanta Panama », la 8 « Koh-Lanta Caramoan », la 9 « Koh-Lanta Palau », la 10 « Koh-Lanta Vietnam », ou encore la 12 « Koh-Lanta Malaisie ». Au final, Les Armes secrètes ne devrait pas se classer en dernière position sur l'échelle des réussites…

Après la finale ce 4 juin des Armes secrètes, les fans de Koh-Lanta attendront avec impatience la version All-Star, une émission pour les 20 ans du programme dont le tournage est désormais terminé et dans laquelle des figures emblématiques, à l’instar de Claude Dartois, feront leur retour. Mais son concept plaira-t-il plus que celui des Armes secrètes ?

« On a créé une troisième île. Qui va y aller ? Que va-t-il s’y passer ? Quelles seront les conséquences ? On ne vous en dira pas plus », a teasé pour Le Figaro Julien Magne, directeur des programmes de la maison de production ALP. « Pour la première fois aussi, les candidats auront des choix à faire qui vont bouleverser ce qu’ils connaissent (…) Ils ont été bluffés par ce qui s’est passé. C’était dur, difficile », a-t-il renchéri. Aussi dur qu'un vol de collier d'immunité ? Réponse prochainement...