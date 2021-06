Koh-Lanta : trois candidats, trois poteaux, et l'annonce du gagnant au programme de ce vendredi 4 juin

Après 35 jours « de survie », les trois finalistes de Koh-Lanta édition Les Armes secrètes vont grimper sur les poteaux. Celui qui y restera juché le plus longtemps et un des deux perdants seront ensuite soumis au vote du jury final. Puis le nom du gagnant sera dévoilé en direct en fin d’émission, ce vendredi 4 juin.

« La règle elle est simple, elle est immuable, le gagnant des poteaux est assuré d’être finaliste et il a l’énorme avantage de choisir parmi les deux perdants : celui ou celle qui l’accompagnera en finale face au jury final le soir même, au conseil, rappelle ainsi Denis Brogniart. Le jury final ce sont tous ceux qui ont été éliminés depuis l’éliminé des ambassadeurs. Ils auront la lourde responsabilité d’élire le grand vainqueur de cette saison Koh-Lanta Les Armes secrètes, un gagnant qui pourra profiter de la belle récompense, les 100 000 euros promis au vainqueur », précise l’animateur.

Maxine, Lucie et Jonathan se montrent déterminés à succéder à Alexandra, la gagnante de l’édition précédente. Vivement critiquée sur les réseaux après l’épreuve de l’orientation, Maxine, qui n'a pas tout à fait démérité avec tout de même trois épreuves remportées durant la compétition, ne compte pas s’arrêter là… « J’ai qu’une envie c’est d’y être. Que Denis dise trois, deux, un, et de tout déchirer », déclare l’ancienne gymnaste reconvertie en journaliste de sport, à l'approche des tant espérés poteaux, le graal pour tous les participants de Koh-Lanta.

« J’en ai fait plusieurs des championnats du monde, mais jamais un comme ça. Les poteaux c’est ma finale mondiale à moi », déclare de son côté Lucie, la championne de MMA qui a su au cours de l’aventure trouver puis dégainer dans les moments les plus opportuns les plus redoutables des armes secrètes, une nouveauté souvent décriée de cette saison.

Pour Jonathan, le moniteur d’escalade et gagnant de trois épreuves que les sondés de Télé-Loisirs aimeraient voir gagner les 100 000 euros (avec 50,69% des votes contre 24,85 pour Maxine et 24,47 pour Lucie), « plus les étapes avancent et plus on rêve d’être premier ». Pas question donc pour lui de flancher si près du but. Alors cet aventurier au fort capital sympathie pour les téléspectateurs sera-t-il sacré grand vainqueur de Koh-Lanta ?

Compte-tenu de la solide amitié nouée entre Lucie et Maxine, il faudrait pour cela qu'il s'assure de remporter les poteaux. A moins que la surprise ne s’invite encore, comme cela a d'ailleurs été souvent le cas durant cette édition.