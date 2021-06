Louane répond à ceux qui critiquent son physique

Louane s'est confiée sur les remarques désobligeantes sur son physique auxquelles elle doit quotidiennement faire face, et sur le sexisme ambiant dans le milieu de la musique et la société en général.

« Il faut avoir les épaules et être bien entourée quand on rentre dans ce milieu là, particulièrement jeune », a confié la chanteuse et actrice dans une interview accordée à Simone. « Très, très vite on vous fait sentir très adulte pour la moitié des choses et à la fois c'est très facile d'être infantilisée, particulièrement quand on est une femme je crois », déplore Louane.

« Le sexisme que j'ai vécu dans le monde de la musique, ça a toujours été de l'apparence. Si un gars arrive en jogging et fait sa perf… trop cool. Si t'es une meuf, c'est différent, on te demande d'être apprêtée tout le temps. T'as une heure et demi de prépa versus un gars qui va arriver quinze minute avant de chanter, de monter sur scène et il s'en fout quoi».

La haine des réseaux

A cette injustice s'ajoute celle de l'enfer des réseaux sociaux, où se déverse chaque jour des torrents d'imbécilités et de méchancetés gratuites. Depuis plusieurs mois, la jeune maman y est la victime de propos désobligeants sur son physique. « Il y a des jours où j'en ai rien à faire et où ça se passe très bien, et il y a des jours où je vais avoir une avalanche de m*rde sur la tête et je ne vais pas être bien pendant quelques minutes. Après, ça ne dure jamais très longtemps », rassure-t-elle, prenant même en pitié les « haters ». « Au final c'est eux les plus tristes, ils ont rien d'autre à faire que critiquer mon corps ou mon physique. »

« Je ne me souviens pas un jour avoir dit que j'étais une mannequin, je suis une chanteuse ! »@Louane nous parle des jugements qu'elle subit au quotidien. pic.twitter.com/KS2XN1ybT5 — Simone Media (@simonemediafr) June 2, 2021

« Quoi que je fasse, je serai toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence. Toujours. Pourtant, je ne me souviens pas avoir dit un jour que j'étais une mannequin. Je suis une chanteuse », a-t-elle mouché les ingrats aux propos indélicats.