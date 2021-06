Harry et Meghan : le couple rétrogradé en-dessous du prince Andrew sur le site officiel de la famille royale

Heureux parents d’Archie, et désormais de Lilibet Diana, le prince Harry et Meghan Markle ont été rétrogradés de plusieurs places sur la liste des membres de la famille royale publiée sur le site officiel.

Autrefois situé juste après le prince William et son épouse, Kate Middleton, le couple apparaît désormais en 9e et 10e position, soit derrière la princesse Anne, le prince Andrew, qui s’est pourtant mis en retrait de la vie publique en novembre 2019 après le scandale suscité par ses liens avec le pédocriminel Jeffrey Epstein, ainsi que le comte et la comtesse de Wessex – le prince Edward et sa femme, Sophie. Un changement dans l’organigramme de la famille royale britannique qui a eu lieu après plusieurs semaines de maintenance sur le site.

Une réponse aux polémiques ?

La biographie du prince Harry a été, elle aussi, mise à jour. «Comme annoncé en janvier, le duc et la duchesse ont renoncé à leur statut de membres de la famille royale. Ils partagent leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer leur devoir envers la Reine, le Commonwealth, et leurs parrainages. Frogmore Cottage au Royaume-Uni reste leur domicile familial», peut-on lire.

La présentation de Meghan Markle précise que «la duchesse continuera d’apporter son soutien aux œuvres caritatives et organisations sur les causes auxquelles elle est associée depuis longtemps, notamment les arts, l’accès à l’éducation, la cause féministe, et le bien-être animal».

Cette modification de leur place au sein de la famille royale est perçue comme une réponse aux polémiques provoquées par le couple, que ce soit le «Megxit» ou leur récente interview avec Oprah Winfrey. Pour certains, ce déclassement n’est toutefois pas suffisant.

@KensingtonRoyal @RoyalFamily still have #meghanmarkle #princeharry in the royal website? Why? They are not working royals and they "aren't dividing their time between the UK and North America" why are they being promoted in the website? pic.twitter.com/wuqg9PaUbz — Paula M (@gatitonic1968) June 4, 2021

«La famille royale continue de faire figurer le prince Harry et Meghan Markle sur le site officiel ? Pourquoi ? Ils ne travaillent plus pour la couronne et ils ne partagent pas leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du nord, donc pourquoi figurent-ils encore sur le site ?», s’interroge une internaute sur Twitter.