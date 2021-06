Koh-Lanta : Denis Brogniart répond à ceux qui descendent en flèche l'édition Les Armes secrètes

L’animateur Denis Brogniart a pris la parole sur Instagram pour répondre aux détracteurs de l’édition Les Armes secrètes, qui s’est achevée vendredi.

Malgré les bonnes audiences, les commentaires peu élogieux sur l’émission ont été nombreux sur la Toile. « Vous allez me dire : 'cette année j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça', mais chaque année, on peut très bien dire ça, chaque année on peut dire des choses et on peut exprimer ses sentiments, mais c'est bien et c'est pour ça que les réseaux sociaux existent », a commencé l’animateur dans un live publié à l’issue de la finale qui a sacré Maxine.

« Sachez qu'on vous écoute, qu'on vous entend, par rapport à tout ce que vous pouvez dire, et que les armes secrètes, eh bien, il y en a qui n'ont pas apprécié, et vous dire que les armes secrètes, c'était, pour moi, une bonne idée », a-t-il assumé avant de reconnaître que les changements avaient peut-être trop perturbé la mécanique du jeu, comme beaucoup de fans l'ont déploré.

La saison «All Star» pour rassurer

« Est-ce qu'on devait aller aussi loin ? Peut-être pas, mais vous savez, si chaque année on vous proposait le même Koh-Lanta, avec les mêmes règles, ça fait belle lurette que Koh-Lanta n'existerait plus et que vous seriez lassés », a-t-il confié, promettant que la prochaine saison, une All-Star, ne décevrait pas les fans. « Je peux vous dire que vous allez vous régaler devant le Koh-Lanta qui fête les 20 ans, avec des aventuriers absolument extraordinaires, charismatiques, a-t-il promis. Il va y avoir du level à tous les niveaux ».